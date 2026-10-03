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Desenrola MEI ganha nova modalidade para dívidas de até R$ 8.105; veja como funciona

Programa amplia as opções para microempreendedores individuais regularizarem débitos com a União; nova modalidade oferece desconto e parcelamento

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:00

Os empreendedores do segmento somam mais de 5% dos 2,9 milhões microempreendedores individuais
Governo lança o Desenrola MEI para renegociação de dívidas com descontos e parcelamento em até 55 meses para microempreendedores Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Na reta final do calendário eleitoral, o governo federal colocou em prática o Desenrola MEI, um programa voltado para a regularização financeira de microempreendedores individuais de todo o país. A proposta central do pacote é facilitar a renegociação de débitos de MEIs, com descontos e prazos de pagamento.

A iniciativa é da Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da Procuradoria-Geral Federal (PGF) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O programa Desenrola MEI Pequeno Valor é voltado a microempreendedores individuais (MEIs) com débitos de até cinco salários mínimos, ou seja, no valor de até R$ 8.105.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

As renegociações poderão ser feitas entre 1º de outubro de 2026 e 31 de janeiro de 2027, segundo o Ministério do Empreendedorismo. A PGFN, porém, informa 29 de janeiro de 2027 como prazo para adesão ao Desenrola MEI e à nova modalidade.

Também pela PGFN será lançado edital de transação voltado a empregador pessoa física ou jurídica com passivo consolidado de até R$ 45 milhões em débitos inscritos em dívida ativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou da União.

Outro programa que teve prazo estendido até 29 de janeiro de 2027 foi a transação para qualquer pessoa física ou jurídica com passivo consolidado de até R$ 45 milhões em débitos inscritos em dívida ativa até o dia 3 de março de 2026, ou até 1º de junho de 2025 para a categoria de pequeno valor.

Estímulo ao comércio e aos pequenos estabelecimentos

A possibilidade de quitar débitos antigos pode beneficiar feirantes, prestadores de serviços e donos de pequenos comércios. A regularização dos débitos pode facilitar o acesso a novas negociações e a outras operações financeiras, conforme as condições oferecidas pelas instituições e fornecedores.

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O acesso ao Desenrola MEI é feito de forma digital, pelo Portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O microempreendedor pode acessar o sistema para consultar as condições disponíveis, simular as opções de negociação e escolher a forma de pagamento de acordo com as regras do programa.

Tags:

Brasil Dívidas Economia Politica Desenrola Microempreendedor

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