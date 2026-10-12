ECONOMIA

Dia das Crianças: veja quanto investir por mês para pagar a faculdade dos filhos

Começar a investir com antecedência pode reduzir o esforço financeiro das famílias; especialista explica como planejar a reserva e escolher investimentos

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:30

Dia das Crianças: veja quanto investir por mês para pagar a faculdade dos filhos Crédito: Divulgação/Foto gerada por IA

Ainda que seja tradicionalmente marcado por presentes, brincadeiras e momentos em família, o Dia das Crianças também pode ser uma oportunidade para ensinar aos filhos a importância do planejamento financeiro. Para quem deseja garantir recursos para o futuro das crianças, começar a investir desde cedo pode facilitar a formação de uma reserva para objetivos de longo prazo, como o pagamento da faculdade.

Uma revisão de mais de 100 estudos conduzida por pesquisadores da Universidade de Cambridge aponta que hábitos e atitudes relacionados ao dinheiro começam a se formar por volta dos sete anos. No Brasil, dados do PISA 2022 mostram que apenas 2% dos estudantes avaliados atingiram o nível mais alto de proficiência em educação financeira, ante 11% na média dos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Opções de presente para o Dia das Crianças 1 de 17

Para o líder da XP na Bahia, Rodrigo Icó, a educação financeira pode começar com situações simples do cotidiano, antes mesmo de abordar diretamente os investimentos. ‘’O mais importante é que a criança comece a entender, de acordo com a sua idade, que o dinheiro está relacionado a escolhas, planejamento e objetivos. Quando os pais transformam esses conceitos em situações do dia a dia, fica mais natural desenvolver uma relação responsável com o dinheiro ao longo do tempo”, explica.

Fases

O aprendizado sobre finanças pode acompanhar as diferentes fases da infância. Entre 3 e 6 anos, a orientação é apresentar conceitos básicos, como a diferença entre necessidades e desejos e a importância de esperar para conquistar algo. Um cofrinho transparente, por exemplo, ajuda a demonstrar como pequenas quantias podem ser acumuladas para alcançar um objetivo.

Dos 7 aos 12 anos, a mesada pode servir como um primeiro exercício de responsabilidade financeira. Uma estratégia é dividir o dinheiro entre diferentes finalidades: uma parte para gastar, outra para poupar e, eventualmente, uma terceira para ajudar outras pessoas. Se a criança deseja comprar um brinquedo de R$ 100 e consegue guardar R$ 10 por mês, ela passa a compreender, na prática, a relação entre planejamento, tempo e conquista.

Na adolescência, a educação financeira pode avançar para decisões mais complexas, como a utilização responsável de uma conta bancária e o contato inicial com investimentos. Essas experiências devem ocorrer com a participação e a supervisão do responsável legal, de acordo com as regras da instituição financeira.

“Não existe uma idade única ou uma fórmula pronta. O planejamento precisa considerar a realidade de cada família e, principalmente, o objetivo que se quer alcançar. Para uma criança, o grande diferencial é o horizonte de tempo, que pode ser muito maior do que o de um adulto”, diz o especialista.

Quando começar

O tempo é um dos principais aliados na formação de uma reserva financeira de longo prazo. Com mais anos para investir, os rendimentos acumulados podem contribuir para o crescimento do patrimônio e reduzir o valor que precisa ser guardado mensalmente para alcançar determinado objetivo.

Uma simulação que considera uma rentabilidade real hipotética de 6% ao ano ilustra essa diferença. Para formar uma reserva estimada em R$ 40,1 mil, destinada a um curso presencial padrão, seria necessário investir aproximadamente R$ 140 por mês durante 15 anos. Em um prazo de cinco anos, o aporte mensal subiria para cerca de R$ 577.

A diferença também aparece no planejamento de cursos com custos mais elevados. Na mesma simulação, a formação de uma reserva para uma graduação em Engenharia exigiria aportes mensais de aproximadamente R$ 202 durante 15 anos. Para uma reserva equivalente ao custo de uma graduação em Medicina, o valor chegaria a cerca de R$ 2.861 por mês.

Os cálculos são referências de planejamento e consideram retorno real hipotético de 6% ao ano, aportes realizados ao final de cada mês e valores brutos. Os custos dos cursos são baseados em médias nacionais de mensalidades e não incluem bolsas, impostos, taxas ou reajustes diferentes da inflação.

“Quando uma família começa a se organizar com antecedência, ela ganha tempo para ajustar os aportes, rever os objetivos e lidar com diferentes momentos da vida financeira. O planejamento não precisa começar com grandes valores: a regularidade e o horizonte de longo prazo são pontos importantes nessa construção”, destaca.

Investimentos

Famílias que desejam construir uma reserva para custear a educação dos filhos podem considerar diferentes modalidades de investimento. A escolha deve levar em conta o prazo disponível, o perfil de risco e os objetivos financeiros estabelecidos.

Uma das alternativas é o Tesouro Educa+, título público desenvolvido para o planejamento de despesas educacionais. O investimento combina a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com uma taxa de juros contratada no momento da compra. Na data de conversão escolhida, o valor acumulado passa a ser pago em 60 parcelas mensais, distribuídas ao longo de cinco anos.

Outras possibilidades incluem o Tesouro IPCA+, a previdência privada e diferentes produtos financeiros. A avaliação deve considerar fatores como prazo, custos, tributação, liquidez e riscos envolvidos em cada modalidade.

Antes de escolher um investimento, o primeiro passo é definir a finalidade da reserva e quando os recursos serão utilizados. No caso de uma criança, o prazo pode chegar a 10, 15 anos ou mais, permitindo que a família organize os aportes de forma gradual.

“O investimento é uma ferramenta para realizar um objetivo. Antes de escolher um produto, é importante que a família tenha clareza sobre o que quer construir para aquela criança e em quanto tempo. A partir daí, fica mais fácil avaliar quais estratégias fazem sentido para aquela realidade”, completa Rodrigo Icó.

Conta para crianças

A XP oferece a Conta Menor, solução que permite aos responsáveis introduzir crianças e adolescentes à gestão financeira, com autonomia compatível com a idade e acompanhamento dos pais.

A conta disponibiliza recursos como Pix, pagamentos e cartão de débito digital, além de acesso ao ecossistema de investimentos da XP. A proposta é proporcionar aos jovens uma experiência prática de organização financeira, enquanto os responsáveis mantêm ferramentas para acompanhar e controlar as movimentações.

Entre as funcionalidades estão:

Acesso individualizado e seguro: o menor utiliza a conta vinculada ao próprio CPF e token. A partir dos 12 anos, também há validação por biometria facial.

Abertura simplificada: a conta pode ser aberta diretamente pelo aplicativo do responsável legal, mantendo o vínculo até que o titular atinja a maioridade.