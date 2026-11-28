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Distribuidoras de energia oferecem até 100% de desconto para quitar contas atrasadas neste fim de ano

Mutirão de fim de ano das distribuidoras de energia inclui abatimento no valor principal da dívida e parcelamento que chega a 36 vezes pelo país

Matheus Marques

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:00

A iniciativa integra a temporada de renegociações de fim de ano das distribuidoras do setor elétrico brasileiro Crédito: Divulgação

Consumidores baianos com faturas de energia elétrica em atraso podem negociar os débitos com a Neoenergia Coelba com descontos de até 100% nos encargos para dívidas vencidas há mais de um ano, além da possibilidade de redução no valor principal da conta conforme o perfil individual de cada cliente.

A iniciativa integra a temporada de renegociações de fim de ano das distribuidoras do setor elétrico brasileiro, que oferecem pagamento à vista ou parcelado em até 36 vezes para limpar o nome antes da virada do calendário. Na Bahia, os acordos da Neoenergia Coelba permitem o parcelamento em até 24 vezes e são realizados exclusivamente pela internet no endereço eletrônico neocoelba.negocieonline.com.br

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Regras da Neoenergia em outros estados e campanha da Enel

Além da operação na Bahia, o grupo Neoenergia estende as mesmas condições de isenção total de encargos para débitos com mais de um ano e parcelamento em até 24 prestações aos clientes atendidos em:

São Paulo e Mato Grosso do Sul pela Neoenergia Elektro (neoelektro.negocieonline.com.br);

Pernambuco pela Neoenergia Pernambuco (neope.negocieonline.com.br);

Rio Grande do Norte pela Neoenergia Cosern (neocosern.negocieonline.com.br);

Distrito Federal pela Neoenergia Brasília (neobsb.negocieonline.com.br).

Já a Enel promove entre 26 de novembro e 31 de dezembro uma ação voltada a consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com contas vencidas há mais de 60 dias, oferecendo duas alternativas: parcelamento em até 12 vezes mediante entrada de 30% do total devido ou divisão em até sete parcelas com entrada de 10%, opção acessível pelo site e aplicativos da Enel, atendimento presencial e pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Energisa dá até 98% e Equatorial parcela em 36x

No Grupo Energisa, a campanha Negocia Energisa segue aberta até 31 de dezembro para clientes com ao menos uma conta vencida nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins, garantindo abatimentos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes sem juros por meio do aplicativo Energisa On, da Agência Digital e da assistente virtual Gisa, no portal www.energisa.com.br/gisa.

Por fim, o Grupo Equatorial atende consumidores residenciais, rurais e inscritos na Tarifa Social no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás, exigindo fatura vencida há mais de 180 dias para o público geral e há mais de 90 dias para beneficiários da Tarifa Social.

O parcelamento ocorre em até 24 vezes no cartão de crédito com 100% de isenção nos encargos ou em até 36 vezes com 30% de desconto nos encargos para dívidas acima de um ano.