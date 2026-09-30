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Dois pagamentos do INSS em outubro fazem dinheiro circular e movimentam comércio e feiras livres

Mês reúne o fim da folha de setembro e o início dos depósitos de outubro, reforçando o fluxo de recursos para pequenos negócios no interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:13

MeuINSS
MeuINSS Crédito: Shutterstock

O cronograma de repasses do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona como uma verdadeira engrenagem para o setor de comércio e serviços do estado, sendo essencial para movimentar o interior baiano onde o INSS frequentemente paga mais que o próprio Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O comprovante de residência é um documento fundamental para confirmar a localização do beneficiário e garantir que o INSS possua os dados corretos para o envio de correspondências, quando necessário. por Imagem gerada por IA/Gemini
Manter o número de telefone celular atualizado no sistema do Meu INSS assegura que o segurado receba avisos importantes sobre prazos e convocações diretamente pelo celular. por Imagem gerada por IA/Gemini
A correção ou mudança de nome completo deve ser prontamente comunicada ao INSS, refletindo a documentação oficial e prevenindo divergências cadastrais que possam bloquear o pagamento. por Imagem gerada por IA/Gemini
A conferência regular e a atualização do endereço de e-mail são essenciais para o recebimento de notificações oficiais da Previdência Social, evitando a perda de informações cruciais. por Imagem gerada por IA/Gemini
Informar qualquer alteração no estado civil (casamento, divórcio, viuvez) é vital para a correta concessão ou revisão de benefícios, como a pensão por morte. por Imagem gerada por IA/Gemini
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Como outubro concentra o encerramento do calendário de setembro e o início da folha de outubro a partir do dia 26, os estabelecimentos comerciais registram maior circulação de capital.

Esse fluxo financeiro contínuo sustenta o faturamento de pequenos negócios locais, garantindo o poder de compra de milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC/LOAS.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Primeira fase: fim do calendário de setembro

Para quem aguarda os depósitos referentes ao mês anterior, os pagamentos finais da folha de setembro ocorre logo na primeira semana de outubro:

Finais 6 a 0 (Até 1 salário) e acima do piso: os depósitos são creditados e liberados entre 1º e 7 de outubro.

Segunda fase: calendário oficial de outubro

Os depósitos da folha de outubro seguem a regra tradicional baseada no penúltimo dígito do cartão do benefício (o número que fica antes do traço, sem contar o dígito verificador).

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:

- Final 1: 26 de outubro

- Final 2: 27 de outubro

- Final 3: 28 de outubro

- Final 4: 29 de outubro

- Final 5: 30 de outubro

- Final 6: 3 de novembro

- Final 7: 4 de novembro

- Final 8: 5 de novembro

- Final 9: 6 de novembro

- Final 0: 9 de novembro

Para os segurados que recebem acima do piso nacional, os pagamentos de outubro são agrupados e liberados a partir do início de novembro:

- Finais 1 e 6: 3 de novembro

- Finais 2 e 7: 4 de novembro

- Finais 3 e 8: 5 de novembro

- Finais 4 e 9: 6 de novembro

- Finais 5 e 0: 9 de novembro

Tags:

Inss Benefício Pagamento

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