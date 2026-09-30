FIQUE DE OLHO NAS DATAS

Dois pagamentos do INSS em outubro fazem dinheiro circular e movimentam comércio e feiras livres

Mês reúne o fim da folha de setembro e o início dos depósitos de outubro, reforçando o fluxo de recursos para pequenos negócios no interior baiano

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:13

MeuINSS Crédito: Shutterstock

O cronograma de repasses do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona como uma verdadeira engrenagem para o setor de comércio e serviços do estado, sendo essencial para movimentar o interior baiano onde o INSS frequentemente paga mais que o próprio Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

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Como outubro concentra o encerramento do calendário de setembro e o início da folha de outubro a partir do dia 26, os estabelecimentos comerciais registram maior circulação de capital.

Esse fluxo financeiro contínuo sustenta o faturamento de pequenos negócios locais, garantindo o poder de compra de milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC/LOAS.

Primeira fase: fim do calendário de setembro

Para quem aguarda os depósitos referentes ao mês anterior, os pagamentos finais da folha de setembro ocorre logo na primeira semana de outubro:

Finais 6 a 0 (Até 1 salário) e acima do piso: os depósitos são creditados e liberados entre 1º e 7 de outubro.

Segunda fase: calendário oficial de outubro

Os depósitos da folha de outubro seguem a regra tradicional baseada no penúltimo dígito do cartão do benefício (o número que fica antes do traço, sem contar o dígito verificador).

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:

- Final 1: 26 de outubro

- Final 2: 27 de outubro

- Final 3: 28 de outubro

- Final 4: 29 de outubro

- Final 5: 30 de outubro

- Final 6: 3 de novembro

- Final 7: 4 de novembro

- Final 8: 5 de novembro

- Final 9: 6 de novembro

- Final 0: 9 de novembro

Para os segurados que recebem acima do piso nacional, os pagamentos de outubro são agrupados e liberados a partir do início de novembro:

- Finais 1 e 6: 3 de novembro

- Finais 2 e 7: 4 de novembro

- Finais 3 e 8: 5 de novembro

- Finais 4 e 9: 6 de novembro