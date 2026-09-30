Dois pagamentos do INSS em outubro fazem dinheiro circular e movimentam comércio e feiras livres

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Juliana Rodrigues
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:13
O cronograma de repasses do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona como uma verdadeira engrenagem para o setor de comércio e serviços do estado, sendo essencial para movimentar o interior baiano onde o INSS frequentemente paga mais que o próprio Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
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Como outubro concentra o encerramento do calendário de setembro e o início da folha de outubro a partir do dia 26, os estabelecimentos comerciais registram maior circulação de capital.
Esse fluxo financeiro contínuo sustenta o faturamento de pequenos negócios locais, garantindo o poder de compra de milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC/LOAS.
Para quem aguarda os depósitos referentes ao mês anterior, os pagamentos finais da folha de setembro ocorre logo na primeira semana de outubro:
Finais 6 a 0 (Até 1 salário) e acima do piso: os depósitos são creditados e liberados entre 1º e 7 de outubro.
Os depósitos da folha de outubro seguem a regra tradicional baseada no penúltimo dígito do cartão do benefício (o número que fica antes do traço, sem contar o dígito verificador).
Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:
- Final 1: 26 de outubro
- Final 2: 27 de outubro
- Final 3: 28 de outubro
- Final 4: 29 de outubro
- Final 5: 30 de outubro
- Final 6: 3 de novembro
- Final 7: 4 de novembro
- Final 8: 5 de novembro
- Final 9: 6 de novembro
- Final 0: 9 de novembro
Para os segurados que recebem acima do piso nacional, os pagamentos de outubro são agrupados e liberados a partir do início de novembro:
- Finais 1 e 6: 3 de novembro
- Finais 2 e 7: 4 de novembro
- Finais 3 e 8: 5 de novembro
- Finais 4 e 9: 6 de novembro
- Finais 5 e 0: 9 de novembro