ECONOMIA

Dólar sobe pela sétima sessão seguida, chega a R$ 6 e atinge maior cotação desde abril de 2025

Valorização reflete a cautela dos investidores com o cenário fiscal, as incertezas sobre indicações para o próximo mandato de Lula e a força da moeda americana no exterior

Estadão

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:22

Dólar fechou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde janeiro de 2024 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar sustenta-se em alta no mercado à vista nesta segunda-feira, 23, pela sétima sessão seguida de valorização ante o real, por cautela fiscal e ajustes ao exterior. Agentes estão atentos à possibilidade de nova intervenção do BC.

Persistem também incertezas, do mercado financeiro, sobre as indicações para cargos no 4º mandato do presidente Lula, em especial o ministro da Fazenda, além do STF e BC.

O mercado se ajusta também ao exterior, onde o índice DXY do dólar renovou máxima há pouco e após o estresse em Nova York na sexta-feira com a liquidação de ações de tecnologia e IA em meio ao feriado da Consciência Negra.