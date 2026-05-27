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Dona da Haval e Tank entra em programa federal para vender carro elétrico a motoristas de app

GWM anuncia ORA 03 com condições especiais no Move Brasil e amplia disputa entre montadoras chinesas pelo mercado de eletrificados no país

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:07

GWM anuncia ORA 03 com condições especiais no Move Brasil Crédito: Divulgação

A montadora chinesa GWM Brasil ampliou sua aposta no mercado brasileiro de veículos eletrificados e anunciou a entrada do modelo ORA 03 BEV58 no programa federal Move Brasil Táxi e Aplicativos, voltado para motoristas profissionais.

Na prática, taxistas e motoristas de aplicativo que atenderem aos critérios do programa poderão comprar o veículo por R$ 150 mil, com possibilidade de financiamento especial via bancos parceiros do governo federal.

Quais carros entram no Move Brasil 1 de 25

O anúncio foi feito durante visita do vice-presidente Geraldo Alckmin a uma concessionária da marca em Brasília, em agenda que reuniu executivos da empresa e representantes do setor automotivo, na terça-feira (26).

O programa Move Brasil foi criado para ampliar o acesso de trabalhadores do transporte urbano a veículos considerados sustentáveis, como elétricos e híbridos, com linhas de crédito diferenciadas.

Quem pode participar

Segundo as regras do programa federal, podem aderir:

taxistas com licença ativa;

motoristas de aplicativo com cadastro há pelo menos 12 meses;

profissionais que tenham realizado no mínimo 100 corridas no período na mesma plataforma.

As condições incluem financiamento com juros reduzidos, prazo ampliado e possibilidade de carência.

Marca acelera produção no Brasil

Durante o encontro, a GWM também apresentou números da operação brasileira. A fabricante informou que já atingiu a marca de 10 mil veículos produzidos na planta de Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Entre os modelos fabricados no país estão os SUVs Haval H6 e Haval H9, além da picape Poer P30.