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Dona da Haval e Tank entra em programa federal para vender carro elétrico a motoristas de app

GWM anuncia ORA 03 com condições especiais no Move Brasil e amplia disputa entre montadoras chinesas pelo mercado de eletrificados no país

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:07

GWM anuncia ORA 03 com condições especiais no Move Brasil
GWM anuncia ORA 03 com condições especiais no Move Brasil Crédito: Divulgação

A montadora chinesa GWM Brasil ampliou sua aposta no mercado brasileiro de veículos eletrificados e anunciou a entrada do modelo ORA 03 BEV58 no programa federal Move Brasil Táxi e Aplicativos, voltado para motoristas profissionais.

Na prática, taxistas e motoristas de aplicativo que atenderem aos critérios do programa poderão comprar o veículo por R$ 150 mil, com possibilidade de financiamento especial via bancos parceiros do governo federal.

Quais carros entram no Move Brasil

Kwid: a partir de R$ 82.790 Categoria: Uber X por Reprodução
Mobi: a partir de R$ 83.490 Categoria: Uber X por Divulgação
Polo: a partir de R$ 96.690 Categorias: Uber X e Comfort por Reprodução
Argo: a partir de R$ 96.980 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Onix Hatch: a partir de R$ 101.790/ Categoria: Uber e Onix Plus -- a partir de R$ 108.990/ Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Pulse: a partir de R$ 103.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
208: a partir de R$ 106.990 Categorias: Uber X e Comfort por Antônio Meira Jr.
Tera: a partir de R$ 107.190 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Cronos: a partir de R$ 108.990 Categorias: Uber X e Comfort por Reprodução
BYD Dolphin Mini: a partir de R$ 119.990 Categoria: Uber X por Divulgação
BYD Dolphin: a partir de R$ 149.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Tracker: a partir de R$ 119.900 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Spin: a partir de R$ 119.900 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Sonic: a partir de R$ 129.900 Categoria: ainda não categorizado por ser lançamento por Divulgação
Spark: a partir de R$ 144.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Fastback: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
City sedã e hatch: a partir de R$ 117.500 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
WR-V: a partir de R$ 149.000 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Kait: a partir de R$ 117.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Versa: a partir de R$ 117.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Kardian: a partir de R$ 113.690 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Duster: a partir de R$ 131.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Rodolfo Buhrer/ Divulgação
Virtus: a partir de R$ 114.390 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO
Nivus: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
T-Cross: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
1 de 25
Kwid: a partir de R$ 82.790 Categoria: Uber X por Reprodução

O anúncio foi feito durante visita do vice-presidente Geraldo Alckmin a uma concessionária da marca em Brasília, em agenda que reuniu executivos da empresa e representantes do setor automotivo, na terça-feira (26).

O programa Move Brasil foi criado para ampliar o acesso de trabalhadores do transporte urbano a veículos considerados sustentáveis, como elétricos e híbridos, com linhas de crédito diferenciadas.

Quem pode participar

Segundo as regras do programa federal, podem aderir:

taxistas com licença ativa;

motoristas de aplicativo com cadastro há pelo menos 12 meses;

profissionais que tenham realizado no mínimo 100 corridas no período na mesma plataforma.

As condições incluem financiamento com juros reduzidos, prazo ampliado e possibilidade de carência.

Marca acelera produção no Brasil

Durante o encontro, a GWM também apresentou números da operação brasileira. A fabricante informou que já atingiu a marca de 10 mil veículos produzidos na planta de Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Entre os modelos fabricados no país estão os SUVs Haval H6 e Haval H9, além da picape Poer P30.

Outro destaque apresentado foi o Tank 300 Flex, descrito pela montadora como o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, combinando eletrificação com uso de etanol.

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