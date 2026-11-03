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Dona de casa tem direito a se aposentar no INSS pagando apenas R$ 81 por mês

A contribuição de 5% é exclusiva para pessoas sem renda própria inscritas no CadÚnico; saiba como atualizar os dados no CRAS para garantir o benefício

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:00

Dona de casa
Saiba como a dona de casa conquista aposentadoria com taxa reduzida Crédito: Arquivo, Agência Brasil

Para milhares de mulheres que dedicam a vida ao cuidado do lar e da família, o sonho da independência financeira no futuro ganha um caminho acessível. Quem não tem renda própria e se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico na sua própria residência pode contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com uma taxa reduzida. Em 2026, com o salário mínimo fixado em R$1.621,00, a contribuição mensal do segurado de baixa renda é de apenas R$81,05, uma quantia que cabe no orçamento doméstico e devolve a dignidade a quem sempre cuidou de todos.

Dona de casa saiba como garantir a aposentadoria no INSS

Dona de casa garante aposentadoria no INSS pagando R$ 81,05 por mês por Marina Silva/CORREIO
A contribuição reduzida de 5% exige dedicação exclusiva ao trabalho doméstico no próprio lar por Wilson Moreno/Secom/PMM
Exigência fundamental não possuir nenhuma renda própria como aluguéis ou pensões por IA/GEMINI
O cadastro no CadÚnico precisa estar atualizado no CRAS nos últimos dois anos por Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO
A renda total de todos os moradores da casa não pode ultrapassar dois salários mínimos por Lyon Santos/MDS
A contribuição garante aposentadoria por idade auxílio-doença e salário-maternidade por (Ilustração, IA, gemini)
Os dependentes da segurada ficam protegidos com direito a pensão por morte e auxílio-reclusão por Pexels, Silverblack
Emita a guia mensal no aplicativo Meu INSS utilizando o código oficial 1929 por Foto: Marina Silva
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Dona de casa garante aposentadoria no INSS pagando R$ 81,05 por mês por Marina Silva/CORREIO

Nos lares de todo o país, equilibrar as contas exige um esforço diário. Por isso, essa taxa de 5%, criada pela Lei Federal 12.470, foi calculada para não pesar nas despesas com alimentação e contas básicas, funcionando como um facilitador para proteger as famílias de baixa renda.

O que é necessário para ter direito?

Dedicação exclusiva: cuidar do próprio lar sem exercer nenhuma atividade remunerada.

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Ausência de renda própria: não receber salários, aluguéis ou benefícios o que inclui pensão alimentícia e pensão por morte.

Cadastro ativo: estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados nos últimos 24 meses.

Renda limitada: ter renda familiar total de até dois salários mínimos.

O papel do CRAS e a segurança financeira

O grande segredo para garantir que cada centavo pago traga retorno é manter os dados da família em dia. A atualização dos dados socioeconômicos deve ser feita presencialmente nos postos do CRAS do município.

Com o cadastro regularizado, a contribuição individual dá direito à aposentadoria por idade (aos 62 anos para mulheres e 65 para homens), salário-maternidade, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente. Para os dependentes, o modelo assegura pensão por morte e auxílio-reclusão. Todos os benefícios pagam rigorosamente o valor de um salário mínimo (R$ 1.621,00 em 2026).

Como começar a pagar?

A inscrição e a emissão das guias mensais são feitas diretamente pelo site ou aplicativo Meu INSS. No momento de gerar a Guia da Previdência Social (GPS) eletrônica ou preencher o carnê tradicional, basta utilizar o código oficial 1929 (Segurado Facultativo de Baixa Renda). O vencimento ocorre todo dia 15 do mês seguinte.

Tags:

Dona de Casa Inss Aposentadoria Benefício

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