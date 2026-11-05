Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%

Na região Nordeste, o segmento de Hospitais e Oncologi alcançou receita líquida de R$ 212 milhões no terceiro trimestre

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:10

Hospital da Bahia há 20 anos oferece atendimento de excelência em alta complexidade_credito_Divulgação (1)
Hospital da Bahia Crédito: Divulgação

A Dasa, grupo de saúde que controla o Hospital da Bahia e as Clínicas AMO, registrou lucro líquido de R$ 173 milhões no terceiro trimestre de 2026. O resultado representa um crescimento de 120% em relação aos R$ 79 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e setembro, a companhia acumulou lucro de R$ 148 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 526 milhões contabilizado nos nove primeiros meses de 2025.

Na região Nordeste, o segmento de Hospitais e Oncologia, que reúne o Hospital da Bahia e as Clínicas AMO, alcançou receita líquida de R$ 212 milhões no terceiro trimestre. O valor representa alta de 8% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados R$ 196 milhões.

Já a divisão de Diagnósticos, que reúne os serviços de exames laboratoriais e de imagem da companhia, teve receita líquida de R$ 2,198 bilhões entre julho e setembro, crescimento de 8,5% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior.

Hospital da Bahia e clínica AMO

Alex Pimenta, diretor médico da AMO por Divulgação
Clínica AMO, referência em oncologia e hematologia, cuida da prevenção ao tratamento especializado por Divulgação
Enésio Teixeira, paciente diagnosticado com mieloma múltiplo e acompanhado pelas equipes da AMO e do Hospital da Bahia por Arquivo pessoal
Hospital da Bahia, há 20 anos, oferece atendimento de excelência em alta complexidade por Divulgação
Daniel Medeiros, diretor-geral do Hospital da Bahia por Divulgação
Parque tecnológico do Hospital da Bahia conta com o Robô Da Vinci X e oferece mais precisão e suporte aos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade por Divulgação
Estrutura moderna, instalações acolhedoras e atendimento humanizado no cuidado integral do paciente por Divulgação
Enésio Teixeira passou por um Transplante de Medula Óssea no Hospital da Bahia  por Arquivo pessoal
Novos ambulatórios do Hospital da Bahia trazem conforto e atendimento médico especializado por Divulgação
Equipe da AMO e Hospital da Bahia celebrando o dia que a medula pegou e Enésio pôde viver uma nova vida por Arquivo pessoal
1 de 10
Alex Pimenta, diretor médico da AMO por Divulgação

O Ebitda consolidado da Dasa, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, chegou a R$ 617 milhões no trimestre, alta de 4,7% na comparação anual. A margem Ebitda passou de 26,5% para 26,6%.

Endividamento e resultado financeiro

A dívida líquida financeira da companhia, considerando aquisições a pagar e antecipação de recebíveis, encerrou setembro em R$ 5,435 bilhões. O montante representa redução de 18,4% em relação aos R$ 6,657 bilhões registrados um ano antes. Na comparação com o segundo trimestre de 2026, a queda foi de R$ 188 milhões.

A melhora do resultado financeiro também contribuiu para o lucro. A despesa financeira líquida caiu de R$ 368 milhões no terceiro trimestre de 2025 para R$ 220 milhões no mesmo período deste ano, uma redução de 40,3%.

Segundo a companhia, o resultado foi favorecido pela diminuição do endividamento médio, pelos efeitos positivos da marcação a mercado dos instrumentos de proteção financeira e pela queda dos juros.

Inovação e novos serviços

De acordo com o diretor-presidente da Dasa, Rafael Lucchesi, os investimentos em inovação médica já começam a aparecer na receita da empresa.

Os produtos e serviços lançados pela companhia cresceram 10% no terceiro trimestre. Um dos destaques foi o Check-up Peso e Metabolismo Saudável, que registrou alta superior a 200% nos últimos meses, acompanhando a procura por serviços relacionados à saúde metabólica, inclusive entre usuários de medicamentos agonistas de GLP-1.

Até setembro, a Dasa contabilizou 63 entregas de inovação, principalmente nas áreas de análises clínicas e genômica.

Na Rede Américas, a oncologia já responde por 21,2% da receita. Segundo Lucchesi, a estratégia da companhia é ampliar a participação de serviços de maior complexidade e valor agregado para os pacientes.

Tags:

Mercado Hospital da Bahia Clínica amo

Mais recentes

Imagem - Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas
Imagem - De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos

De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos
Imagem - Flávio Dino marca audiência no STF para discutir implementação do fim da escala 6x1

Flávio Dino marca audiência no STF para discutir implementação do fim da escala 6x1