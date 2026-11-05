NEGÓCIO

Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%

Na região Nordeste, o segmento de Hospitais e Oncologi alcançou receita líquida de R$ 212 milhões no terceiro trimestre



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:10

Hospital da Bahia Crédito: Divulgação

A Dasa, grupo de saúde que controla o Hospital da Bahia e as Clínicas AMO, registrou lucro líquido de R$ 173 milhões no terceiro trimestre de 2026. O resultado representa um crescimento de 120% em relação aos R$ 79 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e setembro, a companhia acumulou lucro de R$ 148 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 526 milhões contabilizado nos nove primeiros meses de 2025.

Na região Nordeste, o segmento de Hospitais e Oncologia, que reúne o Hospital da Bahia e as Clínicas AMO, alcançou receita líquida de R$ 212 milhões no terceiro trimestre. O valor representa alta de 8% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados R$ 196 milhões.

Já a divisão de Diagnósticos, que reúne os serviços de exames laboratoriais e de imagem da companhia, teve receita líquida de R$ 2,198 bilhões entre julho e setembro, crescimento de 8,5% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior.

Hospital da Bahia e clínica AMO 1 de 10

O Ebitda consolidado da Dasa, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, chegou a R$ 617 milhões no trimestre, alta de 4,7% na comparação anual. A margem Ebitda passou de 26,5% para 26,6%.

Endividamento e resultado financeiro

A dívida líquida financeira da companhia, considerando aquisições a pagar e antecipação de recebíveis, encerrou setembro em R$ 5,435 bilhões. O montante representa redução de 18,4% em relação aos R$ 6,657 bilhões registrados um ano antes. Na comparação com o segundo trimestre de 2026, a queda foi de R$ 188 milhões.

A melhora do resultado financeiro também contribuiu para o lucro. A despesa financeira líquida caiu de R$ 368 milhões no terceiro trimestre de 2025 para R$ 220 milhões no mesmo período deste ano, uma redução de 40,3%.

Segundo a companhia, o resultado foi favorecido pela diminuição do endividamento médio, pelos efeitos positivos da marcação a mercado dos instrumentos de proteção financeira e pela queda dos juros.

Inovação e novos serviços

De acordo com o diretor-presidente da Dasa, Rafael Lucchesi, os investimentos em inovação médica já começam a aparecer na receita da empresa.

Os produtos e serviços lançados pela companhia cresceram 10% no terceiro trimestre. Um dos destaques foi o Check-up Peso e Metabolismo Saudável, que registrou alta superior a 200% nos últimos meses, acompanhando a procura por serviços relacionados à saúde metabólica, inclusive entre usuários de medicamentos agonistas de GLP-1.

Até setembro, a Dasa contabilizou 63 entregas de inovação, principalmente nas áreas de análises clínicas e genômica.