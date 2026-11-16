A DISPUTA PELA NUVEM

Dona do TikTok tem data center em obras no Ceará e Rio planeja complexo para inteligência artificial

Projeto no Pecém prevê mais de R$ 200 bilhões em investimentos ao longo de duas décadas, enquanto o setor aguarda a regulamentação dos incentivos fiscais federais

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:52

Polo de IA: Isenção fiscal destrava R$ 560 bilhões para megaprojetos de data centers no Rio e no Ceará Crédito: Ilustração, IA

A aprovação de isenções fiscais para equipamentos de tecnologia abre caminho para mais de R$ 560 bilhões em investimentos privados na construção de data centers no Brasil. Apoiada na oferta de energia renovável para consolidar o país como polo de Inteligência Artificial na América Latina, dois megaprojetos puxam essa fila: o Rio AI City, orçado em R$ 360 bilhões para a capital fluminense ao longo de dez anos, e a aposta de R$ 200 bilhões da ByteDance, gigante chinesa dona do TikTok, no Porto de Pecém, no Ceará.

Breve cronologia dos data centers 1 de 6

As gigantes globais de computação em nuvem dos Estados Unidos e da China, conhecidas como hyperscalers ou provedores de hiperescala, veem no território brasileiro espaço para expandir suas operações.

A vantagem por aqui parece óbvia à primeira vista, pois enquanto o Brasil desperdiça eletricidade limpa por falta de linhas de transmissão, os servidores de Inteligência Artificial precisam de parques computacionais com alta densidade de carga para funcionar sem parar.

Brasília enxerga essas empresas como clientes ideais para comprar a sobra de energia eólica e solar gerada principalmente no Nordeste.

Tarifa de energia e eleições nos EUA geram alerta no setor

A sobrecarga da rede elétrica e tarifas mais caras nos Estados Unidos funcionam hoje como o maior aviso de perigo para o planejamento brasileiro. Lá fora, o apetite energético de um único centro de dados já equivale ao consumo de uma cidade inteira, forçando as concessionárias a religarem termelétricas a gás natural e a repassarem os custos de expansão da rede para as famílias.

O presidente Donald Trump e seus aliados sentiram o peso desse problema diretamente nas urnas. Derrotas recentes em eleições estaduais e parlamentares em redutos estratégicos, como Texas e Virgínia, sinalizam o desgaste político provocado pelo aumento dos custos de energia doméstica.

Uma pesquisa do instituto Gallup confirma o desgaste: 70% dos entrevistados nos EUA se opõem à construção de novos centros de dados nas proximidades de suas residências.

Por que o Brasil virou um dos países mais importantes para o ChatGPT 1 de 12

Já o presidente Lula e a equipe econômica tentam fazer o caminho inverso ao liderar uma ofensiva pró-investimento para fechar contratos antes da concorrência. O desafio real, no entanto, será blindar o bolso do brasileiro comum.

Se as regras de conexão elétrica não obrigarem as big techs a bancarem sozinhas a ampliação da infraestrutura, o avanço da Inteligência Artificial pode acabar cobrando a fatura na conta de luz residencial.

Uso de água em data centers gera impasse com indígena

O consumo de água para a refrigeração de máquinas abre uma segunda frente de tensão que ameaça travar as obras no Nordeste. Servidores de alta performance esquentam rápido e exigem sistemas contínuos de resfriamento, o que pressiona mananciais em regiões já castigadas pela seca.

Os grupos indígenas, como o povo Anacé no Ceará, já lideraram protestos contra o avanço dessas estruturas próximas a seus territórios no entorno do Porto de Pecém. As comunidades temem o esgotamento das reservas hídricas locais para manter computadores rodando 24 horas por dia.

Essa demanda por água doce representa um dos principais desafios para a instalação de data centers de Inteligência Artificial no Nordeste. Mesmo com a oferta de energia eólica e solar, os hyperscalers, empresas que operam grandes estruturas de computação em nuvem, precisam manter os servidores refrigerados 24 horas por dia.

A depender da tecnologia utilizada, esse processo pode consumir grandes volumes de água.

Lixeira invisível da IA 1 de 4

No complexo do Pecém, no Ceará, a proximidade de áreas sujeitas à escassez hídrica e de territórios tradicionais aumenta a preocupação com a expansão desses empreendimentos.

O desafio está em receber investimentos bilionários em tecnologia sem pressionar o abastecimento de água nem colocar em risco a segurança hídrica das comunidades da região.

Para sair do papel sem bloqueios judiciais ou desgaste socioambiental, os investidores terão de comprovar o uso de circuitos fechados de água e passar por licenciamentos.

Chile e Argentina disputam liderança de IA na América Latina

A América Latina virou o novo tabuleiro geopolítico da computação em nuvem, colocando o Brasil em rota de colisão direta com Chile e Argentina.

Embora a isenção fiscal brasileira garanta uma vantagem tributária imediata na largada, o país esbarra em um gargalo físico importante diante dos vizinhos sul-americanos: o armazenamento de energia.

A energia eólica e solar dependem do clima, mas a Inteligência Artificial não desliga quando o sol se põe ou o vento para. Nesse quesito, o Chile já saiu na frente do Brasil ao instalar megabaterias industriais em larga escala para garantir fornecimento contínuo aos seus centros de dados.

Transformar o meio trilhão de reais prometidos em processamento ativo exigirá que Brasília e a iniciativa privada acelerem agora os investimentos em baterias e redes de transmissão.