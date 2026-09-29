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Dono do Cruzeiro avança após compra de 108 supermercados ser aprovada pelo Cade; império chega a R$ 35 bilhões

Conselho Administrativo de Defesa Econômica dá luz verde sem restrições para dono do Cruzeiro assumir redes Epa e Mineirão Atacarejo na Bahia e Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:37

Pedro Lourenço
Pedro Lourenço Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de 108 lojas das redes Epa e Mineirão Atacarejo pelo empresário Pedro Lourenço, controlador da rede Supermercados BH e sócio majoritário do Cruzeiro. O aval do órgão regulador concretiza o plano de expansão do grupo mineiro para o Nordeste, permitindo a entrada definitiva da marca no mercado baiano e em Pernambuco, com projeção de faturamento conjunto na casa dos R$ 35 bilhões.

Supermercados BH

Supermercados BH por Reprodução
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Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
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Supermercados BH por Reprodução

Expansão territorial e consolidação de rede com 600 unidades

Com a validação do negócio pelo órgão de defesa da concorrência, o grupo de Pedro Lourenço amplia sua atuação para além das divisas de Minas Gerais e do Espírito Santo, somando aproximadamente 600 pontos de venda distribuídos por quatro estados.

A incorporação das operações da DMA distribuidora consolida a virada estratégica do grupo, que encerrou 2025 com R$ 25,7 bilhões em vendas, 420 unidades e mais de 50 mil colaboradores diretos em sua estrutura.

Agora a DMA possui EPA Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo, além dos postos de combustível Rede Mais Brasil. O que garante a empresa ficar entre as 10 maiores empresas de varejo alimentício do país.

Disputa acirrada no varejo alimentar da Bahia

O avanço do grupo mineiro sobre o território baiano insere a rede no centro da concorrência do varejo alimentar nordestino. A movimentação dá sequência ao processo de descentralização geográfica iniciado pela empresa em 2023, quando absorveu 34 pontos de venda no mercado capixaba, e foi acelerado em 2025 com a compra da rede Canguru.

Agora com sinal verde do Cade, a operação passa a disputar fatia relevante de um setor que movimentou mais de R$ 1,1 trilhão nacionalmente no último ano.

Investimentos no futebol e alta na folha do Cruzeiro

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro

Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Pedro Lourenço por Reprodução/TV Globo
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Gustavo Aleixo/Cruzeiro por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
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Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A projeção nacional de Pedro Lourenço no ambiente corporativo caminha lado a lado com sua forte presença no futebol brasileiro. O empresário assumiu o controle de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro após transação de R$ 600 milhões com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Sob a gestão do dono da rede Supermercados BH, o clube mineiro aportou mais de R$ 500 milhões na contratação de reforços, elevando a folha salarial mensal da equipe de R$ 12 milhões para o patamar de R$ 24 milhões.

Tags:

Brasil Futebol Pedrinho Economia Varejo Cruzeiro Supermercados bh

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