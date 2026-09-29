CARTOLA DO BILHÃO

Dono do Cruzeiro avança após compra de 108 supermercados ser aprovada pelo Cade; império chega a R$ 35 bilhões

Conselho Administrativo de Defesa Econômica dá luz verde sem restrições para dono do Cruzeiro assumir redes Epa e Mineirão Atacarejo na Bahia e Pernambuco

Matheus Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:37

Pedro Lourenço Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de 108 lojas das redes Epa e Mineirão Atacarejo pelo empresário Pedro Lourenço, controlador da rede Supermercados BH e sócio majoritário do Cruzeiro. O aval do órgão regulador concretiza o plano de expansão do grupo mineiro para o Nordeste, permitindo a entrada definitiva da marca no mercado baiano e em Pernambuco, com projeção de faturamento conjunto na casa dos R$ 35 bilhões.

Supermercados BH 1 de 13

Expansão territorial e consolidação de rede com 600 unidades

Com a validação do negócio pelo órgão de defesa da concorrência, o grupo de Pedro Lourenço amplia sua atuação para além das divisas de Minas Gerais e do Espírito Santo, somando aproximadamente 600 pontos de venda distribuídos por quatro estados.

A incorporação das operações da DMA distribuidora consolida a virada estratégica do grupo, que encerrou 2025 com R$ 25,7 bilhões em vendas, 420 unidades e mais de 50 mil colaboradores diretos em sua estrutura.

Agora a DMA possui EPA Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo, além dos postos de combustível Rede Mais Brasil. O que garante a empresa ficar entre as 10 maiores empresas de varejo alimentício do país.

Disputa acirrada no varejo alimentar da Bahia

O avanço do grupo mineiro sobre o território baiano insere a rede no centro da concorrência do varejo alimentar nordestino. A movimentação dá sequência ao processo de descentralização geográfica iniciado pela empresa em 2023, quando absorveu 34 pontos de venda no mercado capixaba, e foi acelerado em 2025 com a compra da rede Canguru.

Agora com sinal verde do Cade, a operação passa a disputar fatia relevante de um setor que movimentou mais de R$ 1,1 trilhão nacionalmente no último ano.

Investimentos no futebol e alta na folha do Cruzeiro

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro 1 de 8

A projeção nacional de Pedro Lourenço no ambiente corporativo caminha lado a lado com sua forte presença no futebol brasileiro. O empresário assumiu o controle de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro após transação de R$ 600 milhões com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.