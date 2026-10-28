VIROU ASSUNTO

'É tetra!' Quem é o 'Barão do Agro' que viralizou com áudio após reeleição de Lula e doou R$ 1 milhão para Rodinei enfrentar o Flamengo

Irmão do chamado “Rei da Soja”, Elusmar Maggi é sócio do Grupo Bom Futuro, que cultiva mais de 800 mil hectares por ano em Mato Grosso

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:33

Elusmar Maggi comanda 600 mil hectares e quebra o padrão conservador do agronegócio Crédito: Reprodução, Redes Sociais

A atuação do empresário Elusmar Maggi Scheffer em um dos maiores grupos agrícolas do país ganhou destaque após áudios atribuídos a ele celebrarem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sócio do Grupo Bom Futuro, companhia que afirma cultivar mais de 800 mil hectares por ano em Mato Grosso, o produtor rural atrai atenção por combinar negócios de grande porte, manifestações públicas de apoio a políticos petistas e uma doação milionária ao futebol.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes 1 de 10

Elusmar Maggi integra império da soja em Mato Grosso

Trata-se do empresário Elusmar Maggi Scheffer, conhecido como “Barão do Agro” e sócio do Grupo Bom Futuro ao lado dos irmãos Eraí e Fernando Maggi Scheffer, entre outros acionistas. É Eraí quem é conhecido como “Rei da Soja”. A família Maggi Scheffer ajudou a transformar a agricultura de Mato Grosso ao migrar do Sul e erguer um dos maiores grupos produtores do estado.

Enquanto o primo Blairo Maggi (ex-governador de Mato Grosso, ex-senador e ex-ministro da Agricultura) é acionista controlador da Amaggi, o grupo de Elusmar diversificou suas frentes para pecuária, sementes, energia renovável, negócios imobiliários e serviços aeroportuários.

A dimensão econômica da Bom Futuro também impressiona. Em reportagem publicada em 2025 pela Forbes e reproduzida no site da própria empresa, a receita estimada para aquele ano variava entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões.

Áudios de apoio a Lula ganham repercussão

O que diferencia o chamado “Barão do Agro” de parte dos empresários do setor é seu histórico de apoio público a políticos do PT. Áudios atribuídos a Elusmar, que circularam após o segundo turno das eleições, no domingo (25), ganharam repercussão nas redes sociais.

Em uma das gravações, a voz atribuída ao empresário comemora a reeleição de Lula com a frase “É tetra”, em referência à quarta vitória presidencial do petista. Em outra, o presidente é chamado de “o maior sábio do Brasil e do mundo” e de alguém que “enxerga do outro lado do muro”.

As reportagens que divulgaram o material tratam as gravações como atribuídas ao empresário, sem apresentar confirmação direta de sua autoria. A repercussão ocorreu em um estado onde Flávio Bolsonaro (PL) conquistou cerca de 66% dos votos válidos no segundo turno.

O apoio de Elusmar a políticos petistas, porém, não começou agora. Nas eleições municipais de 2024, o empresário pediu votos para Lúdio Cabral (PT), que disputava a Prefeitura de Cuiabá. Em 2022, já havia criticado Jair Bolsonaro e elogiado as condições de financiamento oferecidas ao agronegócio durante governos do PT.

Jatos, carros de luxo e outros negócios ampliam atuação do grupo

Paralelamente às grandes decisões do campo, os negócios da família também aparecem fora das páginas de economia rural.

O Grupo Bom Futuro mantém um aeroporto em Cuiabá, com serviços de hangaragem, apoio em solo e abastecimento de aeronaves em voos executivos. A companhia também investe na geração de energia renovável e no setor imobiliário.

Doação de R$ 1 milhão ao Internacional projeta empresário no esporte

A paixão pelo futebol também rendeu capítulos memoráveis quando Elusmar Maggi doou R$ 1 milhão ao Internacional de Porto Alegre, em fevereiro de 2021.



O montante transferido pelo empresário permitiu ao clube pagar a multa contratual para escalar o lateral Rodinei contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador estava emprestado ao time gaúcho pelo clube carioca.

O episódio ganhou ainda mais repercussão porque Rodinei acabou expulso durante a partida, vencida pelo Flamengo por 2 a 1.

Ao unir grandes negócios no campo, paixão pelo futebol e posições políticas públicas, Elusmar Maggi voltou ao centro das atenções por manifestações de apoio a Lula, em contraste com a percepção de um agronegócio politicamente uniforme.