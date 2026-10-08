GOVERNANÇA CORPORATIVA

Efetividade da IA é desafio para a governança empresarial

Quase metade das empresas brasileiras já utiliza tecnologia, mas apenas 12% alcançam impacto corporativo real

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Congresso do IBGC 2026 discute os impactos da tecnologia Crédito: Hara Fotografia/Divulgação

Atualmente, 40% das companhias brasileiras já desenvolvem projetos relacionados à inteligência artificial (IA), mas apenas 12% alcançam impacto corporativo real. As barreiras vão desde entraves tecnológicos, de governança e de transformação cultural. Cada vez mais comum no dia a dia de todo mundo, a IA está transformando o ambiente de negócios e demandando a modernização de quem toma decisões. No mundo corporativo, a tecnologia já ultrapassou as barreiras do acesso e trouxeram questões urgentes relacionadas à integridade, gestão de risco e efetividade.

Na abertura do 27º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), nesta quarta-feira (dia 07), a direção da entidade anunciou um acordo com o Google Cloud para a capacitação de conselheiros e altos executivos. A parceria inclui a modernização e desenvolvimento de softwares para o instituto, criação de uma base de conhecimento e histórico para apoiar a tomada de decisão de conselheiros, e a formulação de um projeto de referências globais de governança em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Antonio Bizzo, presidente do Conselho de Administração do IBGC, ressaltou que o olhar para o impacto da tecnologia nas estruturas de governança sempre esteve nas preocupações do instituto. Ele destacou também os desafios econômicos e políticos do Brasil entre as complexidades enfrentadas pelas companhias no país.

“A bola da vez é a IA e resgatamos uma fala recente do Bill Gates, quando ele fala que nas mãos de pessoas mal-intencionadas a IA é uma arma, por isso acreditamos que se trata de uma urgência a ser tratada”, diz. Para ele, é importante assegurar que os princípios humanos possam conviver com a tecnologia em um ambiente de decisões rápidas e complexas.

Valéria Café, diretora-geral do IBGC, destaca a importância de definir um limite claro para a inteligência artificial: “aceitamos o auxílio da IA, mas a decisão precisa ser sempre humana”. Ele lembrou que o ambiente de rápidas mudanças no mundo testa a capacidade de adaptação das estruturas de governança.

“Não dá para fugir das pautas de inteligência artificial. A discussão deixou de ser apenas tecnológica e de letramento. Passou a ser uma discussão de negócio sobre efetividade, integridade, governança, dados, investimentos, indicadores, riscos e oportunidades”, avalia.

Eduardo Lopez, presidente do Google Cloud para a América Latina destacou a velocidade de assimilação da tecnologia por parte das empresas. Segundo ele, hoje 85% das empresas argentinas estão tentando fazer projetos relacionados à tecnologia. “No Brasil, 45% já estão fazendo, mas só 12% estão tendo resultados”, destacou.

Segundo ele, existem muitos desafios na implementação da IA no ambiente empresarial. Para 32% das empresas, o desafio tecnológico é o maior a ser superado, diz.

Para Roberta Carneiro, coordenadora-geral do Capítulo Bahia do IBGC, a inteligência artificial precisa ser vista como um tema transversal na governança. Ela diz que a maneira correta de lidar com os desafios de assimilação da tecnologia passa por evitar extremos do alarmismo ou do negacionismo. “A gente percebe muitas empresas movidas pelo desespero de implementar IA sem uma estratégia clara, por medo de ficar para trás”, diz. Ela cita dados apresentados pela McKinsey indicando que os investimentos em IA no mundo já ultrapassaram o montante de US$ 242 bilhões, com retornos financeiros que não acompanham o ritmo dos aportes.

“O afobamento provoca demissões em massa de mão de obra técnica qualificada para tentar substituí-la por sistemas automatizados, gerando custos posteriores elevados quando as companhias precisam recontratar e treinar novas equipes”, exemplifica.

O outro extremo, complementa a baiana, é o do negacionismo. “Tem empresas que minimizam o impacto da IA e correm o risco de perder competitividade ou falir por falta de inovação”, avisa. Roberta defende que a tecnologia não deve ser utilizada para substituir pessoas, mas para agir em conjunto com elas.

Lideranças sob pressão

No painel Lideranças sob pressão, Miguel Setas, CEO da Motiva, falou o processo de assimilação das novas tecnologias e a pressão das novidades nas operações. “Eu sou convicto de que a tecnologia está aí para ampliar capacidades e facilitar nossas vidas. Acredito na digitalização responsável, centrada no ser humano, em pessoas”, afirma.

Para Setas, diversos trabalhos administrativos e tarefas repetitivas desaparecer. A tendência é que as pessoas sejam movidas para outras áreas da empresa. Ele citou como exemplo uma experiência profissional anterior de robotização de atividades administrativas, quando as pessoas que executavam as atividades a ser substituídas foram treinadas para atuar no comando dos robôs.

Atualmente, a Movida analisa a possibilidade de usar robos para executar tarefas perigosas, como capinar margens de rodovias. “Queremos tirar o ser humano das tarefas perigosas”, diz.

“Sabemos que nem tudo será perfeito, mas temos que estar preparados para lidar com isso, temos que encontrar forma responsável e digna para lidar com isso”, acredita.