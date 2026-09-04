A OUTRA FACE DA CONTA

Em aceno eleitoral, governo anuncia queda na fila do INSS empurrada por explosão de benefícios negados

Cerimônia no Planalto exalta menor tempo de espera em 21 meses, mas alta de 70% nas recusas de benefícios e troca no comando após escândalos expõem o rigor da força-tarefa

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:04

Processos represados do INSS caem de 3 milhões no início de 2023 para 1,3 milhão Crédito: Agência Brasil

O governo federal apresentou nesta quinta-feira (3/9), no Palácio do Planalto, o balanço da força-tarefa para reduzir a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A apresentação oficial tenta consolidar o cumprimento de uma promessa central de campanha em pleno período eleitoral, apontando que o volume de requerimentos pendentes recuou de 3 milhões no início de 2023 para os atuais 1,3 milhão.



Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício 1 de 5

O esvaziamento dos estoques, no entanto, é acompanhado por um avanço expressivo na taxa de rejeição dos pedidos. No acumulado do ano, as recusas formais do órgão subiram 70% na comparação com o mesmo período de 2025. Apenas no mês de junho, o número de processos encerrados sem a concessão do benefício chegou a quase 1 milhão.

As negativas concentraram-se sobretudo nas perícias médicas para solicitações por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente e aposentadoria por incapacidade permanente.

Em declaração recente sobre a meta da Previdência Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sustentou que a parcela com atrasos severos na análise estaria restrita a um contingente bem menor. Segundo a avaliação apresentada pelo chefe do Executivo, restam na fila prioritária cerca de 251 mil pessoas, patamar classificado pelo governo como dentro do limite aceitável de 45 dias.

Trajetória dos números e o peso eleitoral

O esforço para aceleração das análises intensificou-se ao longo dos últimos meses. Em junho, o volume de requerimentos represados figurava em 1,8 milhão de itens, caindo para 1,55 milhão em julho e atingindo o patamar atual no início de setembro. No acumulado de pouco mais de três anos de gestão, a retração geral no estoque gira em torno de 57%.

A aceleração dos mutirões e o anúncio festivo no Planalto ocorrem em um momento em que a gestão busca afastar desgastes políticos na área previdenciária. Em abril deste ano, a autarquia passou por mais uma troca de comando. O então presidente Gilberto Waller foi substituído por Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira e ex-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

A substituição na diretoria ocorreu após desdobramentos de investigações sobre fraudes financeiras na autarquia. O caso culminou na prisão do ex-presidente do órgão Alessandro Stefanutto e gerou desgaste político ao Palácio do Planalto, incluindo desdobramentos da Polícia Federal sobre suposto tráfico de influência envolvendo o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, com operadores do esquema no INSS.

A busca pelo esvaziamento das filas da Previdência integra o pacote de compromissos assumidos pelo Executivo na última campanha presidencial. A lista de promessas econômicas do período incluiu ainda a elevação do teto de isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil mensais, a revisão da política de preços dos combustíveis, a renegociação de dívidas das famílias e a aprovação da reforma tributária.

O governo federal registrou uma alta de 70% nos indeferimentos do INSS no acumulado do ano em comparação com o mesmo período de 2025. Em junho, o volume de pedidos negados alcançou a marca de quase 1 milhão de processos encerrados sem concessão.

Benefícios por incapacidade lideram a estatística de pedidos negados durante a força-tarefa de análise. A perícia do INSS e os mutirão do INSS concentraram os cortes principalmente em três modalidades:

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

Auxílio-acidente

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez)

"Sobra para a fila normal apenas 251 mil pessoas, que é o padrão de até 45 dias considerado aceitável" Luiz Inácio Lula da Silva Presidênte da República

Adiantou o presidente Lula em entrevista recente à TV Globo, ao detalhar a meta de esvaziamento total dos atrasos graves do Ministério da Previdência Social.

Nova gestão do INSS estanca fraudes

A troca de comando no INSS no mês de abril redefiniu os rumos da gestão e acelerou a força-tarefa em tentar zerar a fila do INSS. O governo demitiu Gilberto Waller e nomeou Ana Cristina Viana Silveira para gerenciar a autarquia.

Servidora de carreira desde 2003 e ex-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), a nova comandante assumiu a cadeira após demonstrar capacidade técnica ao dobrar a análise de recursos represados.

Desgaste da imagem do presidente e risco de exploração por adversários motivaram a substituição rápida na diretoria do órgão. Waller havia assumido o cargo em meio ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, esquema bilionário que movimentou até R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. O escândalo já havia provocado a demissão e a prisão do ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto.

Promessas do governo Lula da última eleição

Na eleição passada, Lula colocou oito compromissos econômicos sobre a mesa, com propostas que iam da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês à promessa de zerar a fila do INSS.