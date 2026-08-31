EMPREGOS E SOLUÇÕES

A coleira digital no trabalho remoto

Home Office: Como a falsa urgência alimenta o burnout na era assíncrona

Carmen Vasconcelos

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:00

A psicóloga e especialista em RH Luciane Rabello diz que a tecnologia se transformou em coleira digital Crédito: Divulgação

A promessa de flexibilidade e qualidade de vida no trabalho remoto esbarra em um obstáculo silencioso no corporativo brasileiro: o presentismo digital. Sob a pressão de manter o indicador de status — a famosa "bolinha verde" dos aplicativos corporativos — sempre ativo, profissionais operam em estado de alerta contínuo.

A necessidade de responder instantaneamente às mensagens, inclusive fora do expediente, transformou a autonomia em uma armadilha de hipervigilância, impulsionando quadros severos de ansiedade e burnout.

O cenário ganha contornos de urgência diante do avanço das ações de fiscalização promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e das diretrizes do Ministério Público do Trabalho (MPT), que passam a enquadrar a exigência de disponibilidade fora da jornada como tempo à disposição do empregador e risco à saúde psicossocial.

Dados da consultoria Gallup escancaram o chamado "Paradoxo do Trabalho Remoto": embora a aprovação do modelo seja ampla, apenas 36% dos profissionais dos que aderem ao modelo remoto afirmam estar "vivendo bem", taxa inferior à registrada no modelo presencial.

“A grande contradição do trabalho à distância é que a liberdade de gerenciar o próprio tempo virou uma prisão de vigilância subjetiva. Como não há o olho no olho do escritório, a 'bolinha verde' do status virou o novo cartão de ponto”, avalia Luciane Rabello, psicóloga e fundadora da TalentSphere People Solutions.

Na verdade, o dado da Gallup retrata perfeitamente o paradoxo da autonomia moderna: o profissional aprecia a flexibilidade geográfica e a eliminação do deslocamento, o que justifica os altos índices de aprovação e engajamento, mas paga por isso um preço invisível: a perda das fronteiras simbólicas.

Falsa urgência

"Sem a porta do escritório para fechar ao fim do dia, a casa virou a empresa, e o dispositivo móvel virou o supervisor. A autonomia teórica virou vigilância subjetiva porque o controle, antes exercido fisicamente pelo gestor ou pela catraca, foi internalizado. O trabalhador passa a se policiar o tempo todo, sentindo que "deve" estar sempre disponível para compensar o fato de não estar visível aos olhos da liderança", reflete a especialista.

Sob a ótica da psicologia organizacional, a obrigação de provar presença virtual contínua força o cérebro a alternar ininterruptamente entre tarefas complexas e estímulos de checagem.

Esse estado de vigilância antecipada consome a memória de trabalho, degrada a capacidade analítica e substitui a entrega em profundidade por respostas superficiais. "Quando o descanso é vivenciado com culpa e o trabalho com ansiedade de exposição, temos o terreno perfeito para a Síndrome de Burnout: o esgotamento emocional completo provocado por um esforço de adaptação contínuo e desproporcional", esclarece.

Produtividade real

A origem desse comportamento, aponta a especialista, está associada à ansiedade de controle das lideranças, que frequentemente confundem agilidade de resposta com produtividade real.

“Muitas lideranças, por falta de treinamento ou por pura ansiedade de controle, cobram imediatismo nas respostas. Mas a psicologia nos mostra que a urgência fictícia adoece o coletivo. Urgente é o que coloca a operação em risco; o resto é assíncrono”, ressalta Rabello.

Para conter o esgotamento das equipes e adequar-se às exigências regulatórias de desconexão digital, a atuação dos setores de Recursos Humanos precisa ir além do registro passivo de jornada.

Conforme reforça Luciane Rabello, a tecnologia que deveria garantir mobilidade não pode atuar como restrição psicológica.

Para blindar o tempo das equipes sem engessar a rotina de quem prefere horários flexíveis, a sugestão é que a empresa incentive o uso obrigatório do agendamento de mensagens, garantindo que envios noturnos só cheguem no horário comercial do destinatário. "Somado a isso, é preciso institucionalizar o uso de status de foco nos comunicadores internos, permitindo e encorajando que os colaboradores silenciem notificações por blocos de duas a três horas para se dedicarem exclusivamente ao trabalho profundo sem interrupções", orienta.