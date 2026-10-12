EMPREGOS E SOLUÇÕES

A revolução silenciosa da longevidade no trabalho

A facilitação pode transformar o etarismo em vantagem estratégica

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00

Com equipes multigeracionais, as empresas geram melhores resultados, transformando diversidade em inteligência coletiva Crédito: Shutterstock

O envelhecimento da população brasileira já começou a redesenhar o mercado de trabalho, mas muitas empresas ainda não acompanharam essa mudança.

Dados recentes mostram que o número de profissionais com 60 anos ou mais ocupados cresceu mais de 53% na última década, ultrapassando a marca de 9 milhões de trabalhadores ativos. Apesar desse avanço, especialistas alertam que a cultura corporativa continua presa a modelos que associam potencial, inovação e capacidade de adaptação apenas aos profissionais mais jovens.

Para o diretor do capítulo brasileiro da International Association of Facilitators (IAF) Fernando Prestes Maia, o desafio não está na demografia, mas na forma como as organizações interpretam essa transformação.

"O envelhecimento da força de trabalho brasileira não é uma ameaça, mas uma oportunidade de maturidade organizacional", afirma.

Segundo ele, a maior parte das empresas ainda trata a longevidade como uma questão operacional ou de recursos humanos, quando, na verdade, deveria encará-la como uma vantagem competitiva. "A demografia avançou mais rápido que a cultura e as práticas das empresas. A maioria ainda opera com modelos de carreira linear, recrutamento enviesado por idade e poucas métricas de inclusão etária", observa.

Etarismo invisível

Embora o preconceito contra profissionais mais velhos raramente apareça de forma explícita, ele segue presente nos processos de recrutamento, promoção e desenvolvimento de carreira.

Prestes Maia explica que não existe uma idade exata em que a discriminação começa, mas a barreira costuma surgir entre os 45 e 50 anos e se intensificar após os 55."Nessa faixa etária, observamos maior resistência a contratar ou promover profissionais, mesmo quando a qualificação é alta. Muitos gestores ainda associam potencial de crescimento apenas a perfis mais jovens", diz. O especialista destaca que o etarismo também se manifesta por meio de estereótipos aparentemente inofensivos, mas que acabam limitando oportunidades.

Fernando Prestes Maia é um defensor da presença de equipes multigeracionais nas organizações Crédito: Divulgação

Entre eles está a crença de que profissionais maduros têm mais dificuldade para lidar com tecnologia ou inovar."Esse estereótipo é reducionista e não corresponde à realidade. Inovação e adaptabilidade não são atributos exclusivos de uma faixa etária", afirma. Para ele, a capacidade de aprender novas ferramentas depende mais do acesso a oportunidades, da disposição individual e do contexto organizacional do que da idade.

Como exemplo, Prestes Maia relata a experiência do próprio pai. "Meu pai tem 85 anos e aprendeu sozinho a criar figuras no celular e transformar fotos antigas em versões animadas por meio da inteligência artificial".

Além disso, ele alerta para outro efeito comum nas empresas: a tendência de relegar profissionais experientes a funções de mentoria ou preservação da memória institucional, afastando-os de projetos estratégicos e processos de inovação.

Ao mesmo tempo, o especialista ressalta que também existe um viés na direção oposta. "As gerações Z e Alpha muitas vezes são vistas automaticamente como dinâmicas, ágeis e tecnológicas, o que nem sempre corresponde à realidade".

Diversidade

Na avaliação do diretor da IAF, organizações que conseguem integrar diferentes gerações colhem benefícios concretos em produtividade, inovação e tomada de decisão."Perspectivas complementares, que unem experiência, velocidade, questionamento e repertório, produzem soluções mais robustas", afirma.

Segundo ele, equipes multigeracionais também apresentam maior resiliência, ampliam a transferência de conhecimento e tendem a construir ambientes com mais segurança psicológica e engajamento.

Outro grupo considerado estratégico nesse processo é a chamada Geração X, formada por profissionais com aproximadamente 45 a 60 anos. Por terem vivenciado a transição entre o mundo analógico e o digital, esses trabalhadores costumam ocupar uma posição intermediária entre os mais experientes e os mais jovens."Essa geração apresenta um perfil diferenciado ao assumir riscos e atua como importante ponte facilitadora nas interações entre os Baby Boomers, Millennials e as gerações Z e Alpha", afirma.

Para Prestes Maia, as empresas deveriam investir na capacitação desses profissionais como facilitadores internos, capazes de mediar conflitos, promover diálogo e aproximar diferentes visões de mundo dentro das organizações.

O especialista defende que a transformação precisa ocorrer por meio de processos estruturados de escuta e construção coletiva. "A Facilitação Profissional ajuda a tornar o etarismo visível e discutível sem gerar defensividade", afirma.

Metodologias colaborativas podem, segundo ele, criar ambientes seguros para que profissionais de diferentes gerações compartilhem experiências e identifiquem preconceitos que muitas vezes passam despercebidos."O facilitador garante equidade de voz, evita polarização e ajuda o grupo a transformar relatos individuais em padrões organizacionais. A partir daí, a empresa consegue reconhecer o problema de forma coletiva e não apenas como reclamação de um grupo", explica.

Essa mesma abordagem pode ser aplicada na revisão de processos seletivos, planos de sucessão e programas de desenvolvimento profissional, reduzindo vieses relacionados à idade e ampliando as oportunidades para trabalhadores maduros.

A perda de memória institucional, a dificuldade crescente para preencher vagas devido à redução da população jovem economicamente ativa, a diminuição da diversidade de pensamento e o aumento do desengajamento entre profissionais experientes são alguns dos riscos para as organizações que ignorarem a inclusão.