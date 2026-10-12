EMPREGOS E SOLUÇÕES

A Síndrome do Tédio: subutilização que adoece

Boreout: Especialista explica a sensação de inutilidade e o medo de parecer improdutivo afetam a saúde mental

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:30

Apatia e procrastinação podem indicar que o trabalhador está enfrentando esvaziamento profissional Crédito: Shutterstock

Cumprir o expediente, concluir as tarefas do dia, participar de reuniões, responder mensagens e, ainda assim, terminar a jornada com a sensação de que nada realmente importante foi feito.

Para muitos profissionais, essa experiência vai além de um dia ruim no trabalho e se transforma em um sentimento constante de falta de propósito, ausência de desafios e desperdício de potencial. Também conhecida como Síndrome de Boreout, esse sentimento é diagnóstico da expressão inglesa boredom (tédio), o termo descreve uma condição marcada pelo desinteresse, pela apatia e pela sensação de subutilização profissional.

Embora a rotina pareça normal à primeira vista, quem enfrenta o problema frequentemente sente que suas habilidades não são aproveitadas e que as atividades desempenhadas carecem de significado.

Para Fabiana Kubiak, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Afya Salvador, o sinal de alerta não está no tédio ocasional, algo comum na vida profissional, mas na permanência desse sentimento ao longo do tempo."O tédio é uma experiência humana comum e pode surgir em qualquer atividade. O alerta acende quando ele deixa de ser algo pontual e passa a refletir uma relação contínua de esvaziamento com o trabalho. No boreout, não se trata apenas de não gostar do que se faz, mas da percepção constante de que as próprias competências estão sendo desperdiçadas e de que as tarefas não oferecem estímulo ou relevância", explica a psicóloga.

Fabiana Kubiak lembra que o tédio é um sentimento normal e comum, o risco está na identificação permanente com a vida profissional Crédito: Divulgação

Além do desinteresse pelas atividades, existe outro elemento que costuma intensificar o sofrimento: o medo de se tornar irrelevante dentro da organização."Em um cenário marcado por vínculos de trabalho instáveis e pelo receio do desemprego, sentir-se subutilizado gera também medo. O sofrimento não vem apenas do tédio em si, mas da incerteza gerada pela incômoda sensação de se perceber dispensável para a organização", afirma a especialista.

Sinais de Alerta

O boreout costuma se instalar de forma silenciosa e gradual. Aos poucos, o profissional passa a perder o interesse pelas atividades, tem dificuldade de concentração e sente os dias se arrastarem.

Entre os sinais mais comuns estão a procrastinação frequente, a dispersão, a queda da motivação, a irritabilidade e uma redução significativa da autoestima.

Também é comum que o trabalhador passe a gastar energia tentando aparentar estar ocupado, criando estratégias para demonstrar produtividade diante de gestores e colegas, mesmo quando possui poucas demandas reais.

Segundo Fabiana Kubiak, é importante evitar conclusões precipitadas ou transformar o termo em um diagnóstico automático."Vale observar as mudanças na relação da pessoa com a sua rotina: se ela passa a fazer estritamente o indispensável, perde o entusiasmo por atividades que antes a motivavam, sente os dias excessivamente longos ou começa a duvidar da própria capacidade porque raramente é desafiada. O fundamental é avaliar se essa experiência é persistente e se está afetando sua saúde e outras esferas da vida", destaca.

Limite individual

Ao perceber esse tipo de desgaste, uma das alternativas é buscar um diálogo aberto com a liderança sobre expectativas, possibilidades de desenvolvimento, participação em novos projetos ou até mesmo um redirecionamento de carreira.

No entanto, quando a sensação de vazio deixa de estar restrita ao trabalho e passa a afetar o sono, os relacionamentos, a vida familiar e a saúde mental, a ajuda profissional se torna fundamental para compreender as causas do problema e encontrar estratégias de enfrentamento.

A psicóloga ressalta, porém, que a responsabilidade não deve recair apenas sobre o trabalhador. Muitas vezes, a origem da apatia está nas próprias estruturas organizacionais.

"Quando alguém está desmotivado, a tendência é perguntar imediatamente o que essa pessoa deveria fazer para se reengajar, em vez de investigar quais condições organizacionais estão gerando essa apatia. A subutilização profissional costuma estar ligada à má distribuição de tarefas, falta de autonomia, atividades incompatíveis com a qualificação do trabalhador, ausência de perspectivas de crescimento ou modelos de gestão centralizadores que inibem o uso pleno das competências da equipe", conclui.

Em outras palavras, o boreout não é apenas uma questão individual. Em muitos casos, ele revela um descompasso entre o potencial do profissional e as oportunidades que a empresa oferece para que esse potencial seja colocado em prática.

Prevenir o boreout

Tarefas equilibrada Evite que colaboradores fiquem longos períodos com demandas abaixo de sua capacidade técnica ou sem desafios compatíveis com sua experiência.

Autonomia Profissionais tendem a se sentir mais engajados quando participam das decisões e têm espaço para propor soluções e melhorias.

Oportunidades Cursos, treinamentos, mentorias e participação em projetos especiais ajudam a manter o aprendizado e o senso de evolução na carreira.

Revisões Mudanças no negócio podem tornar determinadas atividades repetitivas ou pouco relevantes. Reavaliar atribuições ajuda a evitar a estagnação.

Mobilidade interna Permitir que profissionais atuem em novas áreas ou assumam projetos diferentes reduz a sensação de rotina excessiva e amplia o aproveitamento de talentos.