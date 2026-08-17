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Ambev abre inscrições para trainee com salário de R$ 9,5 mil e estágio nacional

Seleção para o Programa de Trainee 2027 da Nestlé aceita graduados, licenciados e tecnólogos e transforma etapas em jornada de aprendizagem; inscrições vão até 9 de setembro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:00

Ambev com salário de R$9.5 mil

A Ambev está com inscrições abertas, até 2º de setembro, para o Programa Global de Trainee 2027, com duração de 10 meses e salário de R$9.5 mil, os participantes selecionados terão uma jornada de desenvolvimento completa e experiências internacionais.Podem se candidatar profissionais com formação superior, concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo 2 anos de experiência profissional, com proficiência em inglês e disponibilidade para mudança de cidade e estado. As oportunidades são para atuação em Business e Supply Chain. https://bit.ly/4gqYHYf Além do trainee, a Ambev também tem inscrições abertas para o Programa de Estágio, que oferece vagas em todo o Brasil. O programa é voltado para estudantes que concluírem a graduação em diferentes áreas entre Dezembro de 2027 e Dezembro de 2028. https://bit.ly/4xEKUU0

Trainee Nestlé 2027: Inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2027 da Nestlé. Com o mote “Você já faz parte dessa história”, a companhia evolui sua estratégia de atração de talentos, transformando o processo seletivo em uma verdadeira jornada de aprendizagem e experiência para as pessoas candidatas. Até o dia 9 de setembro, formados em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, concluído entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026 podem se candidatar pelo https://bit.ly/3Sa4zMa.Para todas as vagas do Programa Trainee Nestlé, é fundamental que a pessoa candidata tenha disponibilidade para mudança de localidade, uma vez que o programa contempla rotações de desenvolvimento que podem variar entre 4 e 12 meses, conforme a área de atuação.

Programa Itaú 2027

O Itaú Unibanco anuncia a abertura do Programa Trainee 2027. Elaborado como uma iniciativa de aceleração de carreira e desenvolvimento de talentos, o programa evolui nesta edição para preparar a próxima geração de líderes do banco.As inscrições vão até 1º de setembro e podem ser feitas diretamente pelo site oficial https://traineeitauunibanco.com.br/. Podem participar pessoas de cursos de graduação (bacharel e licenciatura) de todas as áreas, com formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. O inglês avançado é obrigatório apenas para a trilha de Finanças.

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