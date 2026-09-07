EMPREGOS E SOLUÇÕES

Americanas abre 50 vagas temporárias de logística em Simões Filho para a Black Friday

CIEE oferece oportunidades para estudantes de diferentes cursos e níveis de ensino; interessados devem manter cadastro atualizado

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:30

Americanas: 50 vagas em Simões Filho

A Americanas abriu 50 vagas temporárias na área de logística em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, para reforçar a operação durante o período de maior demanda provocado pela Black Friday. Os contratos têm prazo determinado até o final de novembro.Do total de oportunidades, 12 são para auxiliar, 28 para operador I e 10 para operador II.Os profissionais contratados atuarão em atividades como carga e descarga de mercadorias, recebimento, armazenagem e separação de produtos. Para as vagas de operador II, também estão previstas funções que envolvem o uso de empilhadeira. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental ou médio completo, com idade mínima de 18 anos. Para as vagas que exigem operação de empilhadeira, é necessário ter curso de operador de empilhadeira.As inscrições são feitas pela internet, de acordo com a função:Auxiliar – 12 vagas: inscrições; Operador I – 28 vagas: inscrições; Operador II – 10 vagas: inscrições.

CIEE disponibiliza 635 vagas de estágio

As vagas de estágio do CIEE contemplam estudantes do ensino médio e também superior nas áreas de Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Informática, Construção Civil, Marketing, Comunicação, Esportes, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Design, Farmácia, Elétrica e Eletrônica, Nutrição, Comércio Exterior, área social, Turismo e Lazer, Economia, Estética e Artes, além dos cursos técnicos em Administração, Saúde, Elétrica e Eletrônica, Informática, Segurança, Marketing, Construção Civil e Estética. Para aprendizagem, há oportunidades principalmente nas áreas de Administração e Logística. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar o https://portal.ciee.org.br/. O cadastro é gratuito e deve ser mantido atualizado. O cadastro também pode ser feito presencialmente.

Giro Filantropia

Salvador receberá, no dia 10, o Giro Filantropia, seminário itinerante que percorre o país oferecendo capacitação técnica gratuita para gestores, profissionais e voluntários do Terceiro Setor. O encontro será realizado das 9h às 17h20, no auditório Makota da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador, reunindo especialistas de diferentes áreas para discutir temas estratégicos para a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. As inscrições podem ser feitas em dialogosocial.com.br/salvador.

AXIA Energia