APOSENTADORIA: Buscas disparam 233% com novas regras

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:00
A virada de ano em 2026 trouxe mais do que um novo calendário para os trabalhadores brasileiros; trouxe o avanço da idade mínima progressiva nas regras de transição do INSS. O impacto foi imediato no comportamento digital: as buscas pelo termo “aposentadoria por idade” registraram um pico de 233% no último trimestre, segundo levantamento da Bocchi Advogados.
O fenômeno revela uma mudança de mentalidade. O trabalhador baiano e brasileiro deixou de olhar para o INSS apenas na véspera de parar de trabalhar.
"Hoje, o planejamento previdenciário deixou de ser algo feito apenas perto da aposentadoria", explica o advogado especialista Hilário Bocchi Neto.
Para quem pretende se aposentar pelas regras de transição este ano, a régua subiu. As mulheres agora precisam de 59 anos e seis meses de idade (com 30 anos de contribuição), enquanto para os homens a exigência saltou para 64 anos e seis meses (com 35 anos de contribuição).
Essa mudança direta na idade mínima feminina ajuda a explicar por que elas concentram 55% do interesse nas pesquisas. "O erro mais comum das seguradas é focar em apenas um tipo de aposentadoria e não fazer uma análise comparativa de todas as regras disponíveis", alerta Bocchi Neto.
Geração Y
Um dado surpreendente do estudo é que a Geração Y (nascidos entre 1981 e 1996) responde por 44,1% das buscas. Mesmo longe da idade mínima, esse público busca organização financeira e quer evitar surpresas.
A estratégia é identificar falhas no cadastro (CNIS) e períodos sem contribuição o quanto antes para garantir um benefício mais vantajoso no futuro.
Para o trabalhador baiano, especialmente no interior, o maior gargalo continua sendo a aposentadoria rural. O INSS exige provas materiais (notas fiscais, contratos, documentos antigos) que muitos trabalhadores informais ou de economia familiar têm dificuldade em reunir.
Professores também enfrentam um cenário complexo em 2026, com a idade mínima progressiva exigindo 54 anos e seis meses (mulheres) e 59 anos e seis meses (homens), mantendo o bônus pelo desgaste da profissão, mas sob novas exigências de pontos e pedágio.
Com a facilidade do aplicativo Meu INSS, muitos trabalhadores tentam protocolar o pedido sozinhos. Contudo, o especialista alerta que um cálculo errado ou a ausência de um vínculo antigo — muitas vezes "escondido" em holerites ou extratos de FGTS guardados no fundo da gaveta — pode gerar um prejuízo financeiro vitalício.
"A melhor decisão nem sempre é se aposentar o mais rápido possível, mas sim no cenário mais favorável", conclui Hilário Bocchi Neto.
Canto de sereia
Muitos trabalhadores, atraídos pela facilidade do botão "Pedir Aposentadoria" no aplicativo Meu INSS, acreditam que o sistema é infalível. Não é. O sistema do INSS só enxerga o que foi reportado pelas empresas e pelo próprio segurado ao longo das décadas.Se você trabalhou em uma empresa nos anos 90 e ela não recolheu o FGTS ou não informou a data de saída, o INSS pode simplesmente ignorar esses anos.
Se faltarem dois anos no seu registro, você pode ser enquadrado em uma regra de transição muito pior ou ter o valor do benefício reduzido drasticamente.
Muitas vezes, o CNIS registra que você trabalhou, mas não informa o valor do salário recebido (aparece como "valor mínimo" ou sem valor) e a consequência disso é que, no cálculo da média salarial, o sistema jogará seu benefício para baixo. Corrigir isso antes do pedido, apresentando holerites e a Carteira de Trabalho, garante que a sua média reflita a realidade da sua carreira.
Ao baixar o seu CNIS, você verá siglas ao lado de alguns vínculos (como PEXT, AVPV, PREM-RET). Elas são "bandeiras vermelhas".PEXT (Pendência de Extemporaneidade) significa que o INSS tem dúvidas sobre aquele período e você precisará de provas documentais para confirmá-lo. Se você pedir a aposentadoria com essa sigla lá, o tempo será descartado automaticamente no cálculo inicial.A solução é abrir um processo administrativo de "Atualização de Vínculos e Remunerações" antes de solicitar o benefício. Isso "limpa" o seu histórico.
Não esqueça os documentos essenciais: Carteiras de Trabalho (mesmo as rasgadas), carnês de contribuição (GPS), extratos de FGTS e contratos de trabalho.