EMPREGOS E SOLUÇÕES

Arena Fonte Nova abriga polo corporativo inédito na América Latina

Parceria instala escritórios compartilhados dentro do estádio e reflete a transformação nas dinâmicas de trabalho e ocupação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:00

Operação diversifica uso do equipamento e oferece alternativa à locação tradicional para PMEs e empresas Crédito: DIVULGAÇÃO

A Arena Fonte Nova passa a abrigar uma unidade de escritórios flexíveis da Regus, marca pertencente ao grupo IWG. A operação é a primeira da multinacional instalada no interior de um estádio de futebol na América Latina e marca a expansão do modelo corporativo compartilhado para equipamentos de grande porte em Salvador.

A iniciativa reflete transformações recentes no mercado de trabalho e na gestão de ativos imobiliários, caracterizadas pela descentralização das operações corporativas e pela busca por contratos de ocupação mais dinâmicos.

"O mercado de trabalho passou por uma transformação relevante nos últimos anos. As empresas perceberam que não precisam mais concentrar toda a sua operação em um único endereço, enquanto os profissionais passaram a valorizar mais a autonomia, a mobilidade e a qualidade de vida", afirma Tiago Alves, CEO do IWG no Brasil.

Segundo o executivo, o movimento acompanha ajustes estruturais das empresas: "A flexibilidade deixou de ser apenas uma tendência para se tornar parte da estratégia dos negócios. A redução de custos é um fator relevante, mas está longe de ser o único. O escritório continua sendo fundamental para a colaboração, o relacionamento e a cultura da empresa, mas precisa acompanhar as necessidades de cada negócio", reflete.

Inovação

Sobre a adaptação do espaço dentro do equipamento esportivo, Alves complementa: "Estamos inaugurando um espaço profissional de trabalho dentro de um estádio de futebol, o que traz aos clientes um endereço estratégico em Salvador e resignifica esse ambiente. Será um convite à inovação e à criatividade para reuniões realizadas na estrutura da Arena", defende.

Do ponto de vista econômico, a locação flexível altera a dinâmica tradicional de ocupação imobiliária comercial. Ao contrário do modelo convencional, que exige contratos de longo prazo e investimentos iniciais em infraestrutura (Capex), o formato centraliza os custos operacionais em contratos sob demanda. A modalidade atende desde profissionais autônomos, startups e pequenas empresas até grandes corporações que buscam descentralizar equipes.

A instalação da unidade também visa ampliar a ocupação da Arena Fonte Nova nos dias em que não há eventos esportivos ou culturais, impactando a circulação de pessoas na região central da cidade."A chegada da Regus à Arena Fonte Nova reforça a vocação multiuso do equipamento, movimentando a economia também fora dos dias de jogos e grandes eventos. A iniciativa amplia a circulação de profissionais, empresas e clientes ao longo da semana, gerando demanda por alimentação, transporte, serviços e comércio na região", avalia Paulo Vitor Senna, gerente de inovação da Fonte Nova.

Turismo de negócios

Senna aponta ainda os desdobramentos para o segmento de viagens corporativas: "O espaço possibilita o fomento ao turismo de negócios, com reuniões e encontros corporativos que tragam profissionais de outras cidades e devem estimular o consumo em hotéis, restaurantes e serviços turísticos", destaca o gerente.A expectativa é que a unidade atraia empresas de setores como tecnologia, comunicação, publicidade e produção audiovisual, além de negócios diretamente ligados ao esporte, cultura e entretenimento.

"Esses fatores pesam bastante na escolha de um espaço de trabalho. A Arena Fonte Nova está em uma região central, com estação de metrô próxima e fácil acesso a diferentes pontos da cidade. Ter conectividade, acessibilidade e conforto é fundamental para a rotina", explica Paulo Vitor Senna.

A operação simultânea de escritórios e eventos de grande público exige, no entanto, alinhamento operacional constante. De acordo com Tiago Alves, o funcionamento em dias de jogos demanda planejamento conjunto entre as equipes do estádio e do espaço corporativo para gerenciar rotas de acesso, protocolos de segurança e circulação, garantindo a continuidade das atividades empresariais.