EMPREGOS E SOLUÇÕES

AVC exige resposta rápida no trabalho

Reconhecimento precoce dos sintomas pode evitar mortes e sequelas para colaboradores e organizações

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:30

Fatores como hipertensão, sedentarismo e doenças cardíacas silenciosas elevam risco de derrame cerebral na população Crédito: Shutterstock

Cerca de 2.700 pessoas morreram em decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na Bahia entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Por trás dessa estatística estão fatores de risco cada vez mais presentes na rotina profissional, como hipertensão, sedentarismo, jornadas prolongadas, estresse crônico e dificuldades para manter acompanhamento médico regular.

Especialistas alertam que, além de investir na prevenção, empresas e trabalhadores precisam estar preparados para reconhecer rapidamente os sinais da doença, já que a agilidade no socorro pode significar a diferença entre a recuperação e uma sequela permanente.

O AVC está entre as principais causas de morte e incapacidade no Brasil e pode ocorrer durante o expediente, exigindo resposta imediata de colegas, gestores e equipes de emergência.

Embora seja uma condição que afeta o cérebro, muitos casos têm origem em problemas cardiovasculares silenciosos que se desenvolvem ao longo dos anos e podem ser agravados por hábitos associados à vida profissional contemporânea.

Segundo o cardiologista e ecocardiografista Gabriel Amaral, professor do curso de Medicina da Afya Guanambi, doenças cardíacas como fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e alterações nas válvulas do coração podem favorecer a formação de coágulos que, ao atingirem a circulação cerebral, provocam o AVC.

O peso do trabalho

O estresse, a sobrecarga e as jornadas intensas contribuem diretamente para o adoecimento cardiovascular. De acordo com a advogada Layra Souto, as organizações devem estar atentas ao ambiente que proporcionam no dia a dia, pois jornadas exaustivas, pressão psicológica, metas abusivas e ausência de períodos adequados de descanso favorecem problemas de saúde antes mesmo que os sintomas mais graves apareçam.

Layra Souto, professora de Direito da Afya Salvador, ressalta a responsabilidade das empresas com a saúde do funcionário Crédito: Divulgação

"As empresas precisam adotar medidas preventivas, como ajustar as jornadas de trabalho, distribuir as atividades de forma equilibrada, estabelecer metas razoáveis e, principalmente, assegurar períodos de descanso fornecendo espaço específico para tal", destaca Layra Souto, ressaltando também a importância de combater o assédio moral e promover o acompanhamento da saúde ocupacional conforme a Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7).

Rafael Gonçalves, cardiologista e professor de medicina da Afya Vitória da Conquista, reforça que a sobrecarga profissional, a falta de descanso e a dificuldade de desconexão fora do expediente aumentam o risco de hipertensão, arritmias e outros eventos cardiovasculares. "O estresse não é uma questão de falta de resiliência individual. É um fator de risco ocupacional que precisa ser reconhecido e enfrentado pelas organizações", afirma.

Sintomas e socorro

O reconhecimento precoce dos sintomas continua sendo uma das armas mais eficazes para reduzir mortes e sequelas. Gabriel Amaral aponta três sinais clássicos que devem acender o alerta imediato: assimetria no sorriso, perda de força em um dos lados do corpo e dificuldade para falar.

"Quando esses três sintomas aparecem juntos, a chance de ser um AVC é superior a 90%. Nesses casos, é fundamental acionar imediatamente o serviço de emergência", orienta.

Rafael Gonçalves recomenda que trabalhadores e gestores adotem a regra SAMU ou FAST, observando se a pessoa consegue sorrir, levantar os braços e repetir uma frase simples. Qualquer alteração exige contato imediato com o Samu pelo telefone 192.

Rafael Gonçalves, cardiologista e professor de medicina da Afya Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Outros sinais incluem perda súbita de visão, tontura intensa, confusão mental e dor de cabeça súbita. "Tempo é cérebro. A cada minuto sem tratamento, cerca de 1,9 milhão de neurônios morrem", ressalta Gonçalves.Diante da suspeita durante o expediente, deve-se anotar o horário exato de início dos sintomas, manter a pessoa em local seguro, afrouxar roupas apertadas e evitar oferecer água.

Responsabilidades

Quando um trabalhador sofre um AVC durante o expediente, a empresa tem o dever legal de resguardar sua integridade física e agir de imediato, acionando o SAMU (192) e garantindo o socorro adequado. Conforme pontua a advogada Layra Souto, a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1, item 1.5.6) estabelece que as organizações devem manter procedimentos estruturados para respostas a emergências, o que inclui a disponibilidade de recursos para primeiros socorros e o encaminhamento rápido ao atendimento médico. A omissão de socorro ou a ausência de um plano de contingência pode acarretar responsabilização civil e administrativa para o empregador caso a demora agrave o quadro de saúde do funcionário.

Em relação ao afastamento, a legislação trabalhista e previdenciária fixa responsabilidades bem definidas. Nos primeiros 15 dias consecutivos de licença médica, cabe à empresa o pagamento integral do salário do trabalhador (art. 60, § 3º da Lei nº 8.213/1991). A partir do 16º dia, a obrigação financeira é transferida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante concessão do benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), desde que o segurado cumpra os requisitos previdenciários.

A consolidação do evento como agravante ocupacional também impõe deveres específicos ao empregador e assegura direitos fundamentais ao empregado. Se perícias e exames comprovarem que o ambiente profissional atuou como causa direta ou concausa para o AVC — devido ao estresse crônico, metas abusivas, jornadas exaustivas ou esforço físico intenso (art. 21, I da Lei nº 8.213/1991) —, o episódio é caracterizado como acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nesses casos, a empresa é obrigada a emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência ou do diagnóstico.

O reconhecimento da natureza ocupacional garante ao trabalhador o direito à manutenção do recolhimento do FGTS durante todo o período de licença previdenciária e a estabilidade provisória no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após a alta médica concedida pelo INSS.