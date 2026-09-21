OPORTUNIDADE

Bahia tem 655 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz; veja quem pode se candidatar

São 436 oportunidades para estudantes e 219 para aprendizes, com vagas em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Camaçari

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:56

Bahia tem 655 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz; veja quem pode se candidatar Crédito: Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 655 vagas abertas na Bahia nesta semana. São 436 oportunidades de estágio e outras 219 destinadas a aprendizes, distribuídas entre Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Camaçari. Entre as vagas de estágio, 221 estão em Salvador, 119 em Feira de Santana, 51 em Itabuna, 34 em Vitória da Conquista e 11 em Camaçari.

Para o Programa Aprendiz, são 93 oportunidades na capital, 50 em Feira de Santana, 32 em Itabuna, 30 em Camaçari e 14 em Vitória da Conquista. O Programa de Estágio reúne oportunidades para estudantes do ensino médio e de cursos técnicos nas áreas de Administração, Saúde, Informática, Construção Civil e Alimentos.

Como conseguir ser contratado no estágio? 1 de 6

Para quem está no ensino superior, há vagas em Administração, Educação, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Construção Civil, Informática, Comunicação, Esportes, Psicologia, Saúde, Design, Arquitetura e Urbanismo, Elétrica e Eletrônica, Farmácia, Comércio Exterior, Nutrição, Serviço Social, Economia, Estética, Artes e Telecomunicações.

Já o Programa Aprendiz oferece oportunidades em áreas como Administração, Logística, Comércio Atacadista e Varejista, Qualificação Industrial, setor Bancário e Serviços de Turismo e Hotelaria.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem fazer o cadastro gratuitamente no portal do CIEE. O perfil precisa ser mantido atualizado, já que as empresas e o próprio CIEE utilizam as informações cadastradas para entrar em contato com os candidatos e encaminhá-los aos processos seletivos. Durante o cadastro, o candidato também pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação, recursos que ajudam a deixar o perfil mais completo para as oportunidades.

Os cadastrados ainda podem acessar cursos gratuitos do CIEE Saber Virtual, incluindo formações voltadas ao desenvolvimento profissional. Entre os conteúdos está o curso IA Descomplicada, desenvolvido pelo CIEE em parceria com o Google para apresentar conceitos e aplicações de inteligência artificial de forma acessível. A formação será disponibilizada em breve na plataforma.

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