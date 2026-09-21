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Bahia tem 655 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz; veja quem pode se candidatar

São 436 oportunidades para estudantes e 219 para aprendizes, com vagas em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:56

Projeto que prorroga estágio pós-formatura avança na Câmara; veja as regras
Bahia tem 655 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz; veja quem pode se candidatar Crédito: Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 655 vagas abertas na Bahia nesta semana. São 436 oportunidades de estágio e outras 219 destinadas a aprendizes, distribuídas entre Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Camaçari. Entre as vagas de estágio, 221 estão em Salvador, 119 em Feira de Santana, 51 em Itabuna, 34 em Vitória da Conquista e 11 em Camaçari.  

Para o Programa Aprendiz, são 93 oportunidades na capital, 50 em Feira de Santana, 32 em Itabuna, 30 em Camaçari e 14 em Vitória da Conquista. O Programa de Estágio reúne oportunidades para estudantes do ensino médio e de cursos técnicos nas áreas de Administração, Saúde, Informática, Construção Civil e Alimentos.

Como conseguir ser contratado no estágio?

Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
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Para quem está no ensino superior, há vagas em Administração, Educação, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Construção Civil, Informática, Comunicação, Esportes, Psicologia, Saúde, Design, Arquitetura e Urbanismo, Elétrica e Eletrônica, Farmácia, Comércio Exterior, Nutrição, Serviço Social, Economia, Estética, Artes e Telecomunicações.

Já o Programa Aprendiz oferece oportunidades em áreas como Administração, Logística, Comércio Atacadista e Varejista, Qualificação Industrial, setor Bancário e Serviços de Turismo e Hotelaria.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem fazer o cadastro gratuitamente no portal do CIEE. O perfil precisa ser mantido atualizado, já que as empresas e o próprio CIEE utilizam as informações cadastradas para entrar em contato com os candidatos e encaminhá-los aos processos seletivos. Durante o cadastro, o candidato também pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação, recursos que ajudam a deixar o perfil mais completo para as oportunidades.

Os cadastrados ainda podem acessar cursos gratuitos do CIEE Saber Virtual, incluindo formações voltadas ao desenvolvimento profissional. Entre os conteúdos está o curso IA Descomplicada, desenvolvido pelo CIEE em parceria com o Google para apresentar conceitos e aplicações de inteligência artificial de forma acessível. A formação será disponibilizada em breve na plataforma.

Onde encontrar atendimento presencial

Quem preferir fazer o atendimento presencial pode procurar as unidades do CIEE de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nos seguintes locais:

  • Salvador: Edifício CEMPRE, Torre B, Avenida Tancredo Neves, 3.343, térreo, sala 01, Caminho das Árvores;
  • Camaçari: Rua Sabiá, 1, quadra 4, lote 1, Camaçari de Dentro;
  • Feira de Santana: Avenida Getúlio Vargas, 3.337, Santa Mônica;
  • Itabuna: Avenida Duque de Caxias, 359, Centro;
  • Ilhéus: Avenida Itabuna, 1.491, térreo, Centro;
  • Vitória da Conquista: Avenida Juracy Magalhães, 3.340-A, Edifício Multiplace, sala 703, Felícia.

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