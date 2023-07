Bahia tem queda no número de empresas abertas; veja como montar negócio e mantê-lo saudável

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram abertas no Brasil, 1.331.940 empresas, o que representa um aumento de 21,8% em relação ao último quadrimestre de 2022. Na Bahia, nesse mesmo período, 60.493 negócios abriram as portas e outros 35.383 fecharam, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).



O número de empresas abertas em território baiano representa o menor crescimento em relação aos demais estados, quando os números são comparados com o último quadrimestre do ano anterior. Por aqui, o tempo médio para abrir uma empresa é de menos de um dia.