EMPREGOS E SOLUÇÕES

Banco de Talentos da Apae de Salvador conecta pessoas com deficiência a oportunidades de emprego

Iniciativa reúne perfis de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e contribui para a inclusão no mercado de trabalho

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:06

Marcus Vinicius atuando como Jovem Aprendiz no Tribunal Regional do Trabalho Crédito: DIVULGAÇÃO/ Apae de Salvador

Pessoas com deficiência intelectual e múltipla que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho contam com o Banco de Talentos da Apae de Salvador. A iniciativa identifica habilidades, experiências e interesses profissionais dos candidatos para aproximá-los de processos seletivos e vagas compatíveis com seus perfis.



A partir da avaliação realizada pela equipe da instituição, os profissionais passam a integrar o banco e podem ser encaminhados para processos seletivos de empresas parceiras, de acordo com as oportunidades disponíveis.

“O Banco de Talentos nos permite conhecer as potencialidades de cada pessoa e aproximá-la de oportunidades compatíveis com o seu perfil. O trabalho é uma importante ferramenta para ampliar a autonomia, a participação social e a inclusão das pessoas com deficiência”, afirma Jaqueline Braz, coordenadora de Assistência Social da Apae de Salvador.

Além de manter o cadastro dos profissionais, a Apae de Salvador atua na preparação dos candidatos e no diálogo com as empresas, contribuindo para que o processo inclusão no ambiente de trabalho considere as habilidades e potencialidades de cada pessoa.

Como se cadastrar

Os interessados devem agendar uma avaliação para realizar o cadastro no Banco de Talentos. No atendimento, é necessário apresentar:

Documento de identidade e CPF;

Comprovante de residência;

Laudo o relatório médico da deficiência intelectual e/ou múltipla.