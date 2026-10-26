EMPREGOS E SOLUÇÕES

Banco de Talentos da Apae Salvador promove inclusão no mercado

Projeto capacita e barrar o capacitismo no meio empresarial da capital

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:30

Queila Conceição Silva, 27, é um dos casos de sucesso do programa, que deseja ampliar atuação Crédito: Acervo pessoal

Voltar a ter um crachá no peito, pagar as próprias contas, comprar um brinquedo para os filhos e planejar a conquista da casa própria. O que para muitos é um percurso natural da vida adulta representa, para milhares de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, o desafio diário de romper preconceitos, superar a insegurança e provar seu valor produtivo.

Em Salvador, a jornada rumo ao emprego formal ganha um aliado fundamental: o Banco de Talentos da Apae Salvador. A iniciativa atua como uma ponte estratégica e humanizada entre trabalhadores com deficiência e o mercado de trabalho.

Com 26 pessoas cadastradas no momento aguardando uma chance, o programa acolhe candidatos a partir dos 16 anos. Para se inscrever, não há exigência de um perfil funcional específico: basta o desejo de ingressar no mercado formal e construir uma carreira.

O diferencial do programa está no olhar atento e individualizado a cada participante antes e depois da contratação. "No momento da inscrição no Banco de Talentos, realizamos um levantamento sobre as habilidades, competências, desejos, formação e experiência de trabalho das pessoas com deficiência através de um acolhimento e entrevista com o candidato, vislumbrando encaminhá-lo para vagas com parceiros da Apae de Salvador", explica Jaqueline Braz, coordenadora de Assistência Social da instituição.

Inclusão à vera

Segundo a coordenadora, o objetivo vai muito além de preencher vagas em aberto nas cotas empresariais.

"A intenção é possibilitar mudanças nos cargos e funções para que possibilitem a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, além de buscar vagas que dialoguem com os anseios do trabalhador para sua vida", diz.

Jaqueline Braz, coordenadora de Assistência Social da Apae, conclama as empresas a procurarem o programa de inclusão Crédito: Divulgação

A Apae acompanha os candidatos de perto, desde as orientações prévias até o suporte junto aos setores de Recursos Humanos durante as seleções.

Após o ingresso na empresa, a instituição mantém uma presença constante durante todo o primeiro ano de contrato. "A Apae de Salvador acompanha o profissional encaminhado por 12 meses no trabalho após sua contratação para colaborar com as adaptações no ambiente de trabalho e no desenvolvimento de uma cultura empresarial inclusiva", destaca Jaqueline.

A teoria descrita pela coordenação ganha vida na história de Queila Conceição Silva, de 27 anos. Moradora do bairro de Pernambués, a jovem conheceu a iniciativa por meio dos próprios tios, que também foram inseridos no mercado profissional pela instituição.

Após passar um ano inteiro desempregada — período de incertezas e angústia —, Queila viu sua trajetória mudar rapidamente. "Foi muito rápido: eu fiz uma reunião em abril e, em maio, já tinham me chamado. Fiquei um ano desempregada e, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, porque eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos", conta.

Aprendizados

Mais que a oportunidade de ser independente, o programa ajudou a auto-estima de Queila. "Falar da Apae para mim é muito importante, porque eles me deram uma oportunidade que ninguém estava me dando", recorda.

A oportunidade veio no restaurante Coco Bambu, onde Queila hoje atua no cargo de cumim, (ou commis, termo de origem francesa) é o profissional que auxilia os garçons no atendimento aos clientes em restaurantes, bares e hotéis. A rotina é puxada e exige bastante energia, mas o entusiasmo e o orgulho de fazer parte da equipe se sobressaem a cada jornada diária.

"Está sendo uma nova revolução. Até duvidei da minha capacidade onde eu estou, porque achei que não ia conseguir, pois o trabalho lá é 'pau viola' mesmo, mas é isso: quando a gente quer uma coisa na vida, tem que correr atrás dos nossos objetivos", relata Queila.

A rotina de trabalho inclui a preparação do salão, higienização dos jogos americanos, polimento de copos, pratos e talheres, montagem de boquetas quentes e frias, suporte aos garçons e apoio ao setor de delivery. Tudo encarado com postura proativa e gana de aprender.

A adaptação ao ritmo de trabalho traz desafios físicos e emocionais, mas Queila conta que desenvolveu inteligência emocional e perseverança para lidar com a ansiedade e a insegurança."Meu corpo fisicamente e mentalmente ainda está em processo de adaptação, às vezes me sinto muito cansada, mas a gente tem que dar o nosso melhor, foi isso que eu escolhi", relata, lembrando que teve crise de ansiedade quando errava.

Capacitismo

Com o fruto do seu trabalho, a profissional já colhe os primeiros resultados financeiros para sua família, custeando despesas da casa e garantindo o bem-estar dos filhos. No entanto, sua visão de futuro vai muito além do presente.

"Meu objetivo profissional é ser promovida a garçom e depois chefe de fila, mas tô caminhando. A gente primeiro sobe o primeiro degrau, vai mostrando eficiência, profissionalismo e aprendizado. Não tenho pressa, porque para virar um bom garçom tem que ser um bom cumim", reflete.

Ela diz ainda que o sonho pessoal é comprar e organizar a casa própria, junto com o marido.

A trajetória de sucesso de trabalhadores como Queila evidencia os benefícios da inclusão, mas a Apae ressalta que o meio empresarial baiano ainda precisa superar barreiras culturais e estruturais relevantes.

"O principal desafio é que as empresas enxerguem as pessoas como trabalhadores que têm condições de atuar em diferentes funções e serem produtivas. Já empregadas, o desafio é que sejam oferecidas ações de acessibilidade e tecnologia assistida que permitam seu desenvolvimento no trabalho", ressalta Jaqueline Braz.

Segundo a coordenadora, embora existam parceiros engajados em transformar sua cultura organizacional, o capacitismo ainda persiste em diversas corporações. "Algumas empresas procuram a Apae reconhecendo suas dificuldades e desejando mudar suas ações, mas muitas ainda persistem com a manutenção de práticas excludentes, se negando a oferecer condições arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais para que o trabalho seja respeitoso e produtivo".