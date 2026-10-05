Banco Mercantil abre 18 vagas para jovens aprendizes na Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:16
Jovens que buscam a primeira experiência profissional têm 18 oportunidades abertas na Bahia pelo Banco Mercantil. As vagas fazem parte do programa Acelera Aprendiz e estão distribuídas entre agências e áreas administrativas da instituição, com possibilidade de início imediato.
Podem se candidatar jovens de 16 a 23 anos que estejam cursando o ensino médio, técnico, profissionalizante ou graduação, além daqueles que já concluíram o ensino médio. O programa busca pessoas interessadas em aprender, desenvolver novas habilidades e iniciar uma trajetória no mercado de trabalho.
Dicas de como ir bem em uma entrevista
A jornada pode ser de quatro ou seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. A proposta combina a experiência prática no banco com formação teórica: durante quatro dias da semana, os participantes atuam no Banco Mercantil e, em um dia, participam das atividades de capacitação oferecidas pela entidade formadora.
Como funciona o programa
O contrato de aprendizagem pode durar até 24 meses. Durante esse período, os jovens recebem acompanhamento ao longo da jornada e têm a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais enquanto conciliam o trabalho com os estudos. O programa oferece remuneração compatível com a jornada e vale-transporte. A experiência também permite que os participantes tenham contato com diferentes atividades e desafios dentro da instituição.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e realizar a inscrição pela página de recrutamento do Jovem Aprendiz Mercantil. Caso não encontrem uma oportunidade compatível no momento da consulta, também é possível cadastrar o currículo no Banco de Talentos de Aprendizes para participar de futuras seleções.
O Banco Mercantil passou por um processo de transformação nos últimos anos, com investimentos em inovação, dados, tecnologia e pessoas. A instituição possui mais de 10 milhões de clientes e tem como foco o público com 50 anos ou mais. Atualmente, o banco conta com mais de 350 agências distribuídas por 269 cidades do país. A instituição também afirma ocupar posições de destaque em rankings de melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais e ser o quinto maior pagador de benefícios previdenciários do Brasil.