OPORTUNIDADE

Braskem abre 120 vagas de estágio com bolsas de R$ 2,8 mil na Bahia

Vagas são para Salvador e Camaçari

Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:46

Planta industrial da Braskem na Bahia Crédito: Divulgação

A Braskem abriu 120 vagas de estágio para estudantes universitários na Bahia, com bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de outubro, por meio do site da empresa.

O programa é voltado para estudantes com previsão de conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029. Podem se candidatar alunos das áreas de Engenharia, Ciências, Negócios, Biotecnologia, Tecnologia, Dados e setores corporativos.

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador 1 de 10

As oportunidades serão distribuídas entre Salvador e Camaçari. Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte e vale-refeição para as vagas administrativas. Já os estudantes que atuarem nas plantas industriais receberão transporte fretado e acesso ao refeitório.