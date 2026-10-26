EMPREGOS E SOLUÇÕES

Braskem abre vagas de estágio na Bahia com bolsa de até R$ 2,8 mil; inscrições vão até 30 de outubro

Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação reúne projetos científicos, robótica, oficinas maker, experiências interativas e será aberto ao público

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:00

Programa de Estágio da Braskem

Termina no dia 30 de outubro o prazo para as inscrições no Programa de Estágio 2027 da Braskem. Ao todo, foram disponibilizadas 100 vagas distribuídas pelas unidades da companhia nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na Bahia, são nove oportunidades para Camaçari e seis para Salvador. Os interessados devem realizar a inscrição por meio da página da iniciativa(https://braskem.academiadouniversitario.com.br/)Os novos estagiários terão direito a bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800, vale-transporte e vale-refeição, entre outros. As inscrições são destinadas aos concluintes entre junho de 2028 e dezembro de 2029. Entre os principais cursos buscados estão Engenharias , Ciência da Computação, Segurança da Informação, Ciência de Dados, Química, Química Industrial, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Marketing e Publicidade.

3º Festival SESI terá ciência e criatividade

Transformar problemas do cotidiano em soluções criativas, tecnológicas e inovadoras é o desafio que mobiliza estudantes na terceira edição do Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), iniciativa pioneira no Nordeste que leva jovens da educação básica ao lugar de protagonismo. Nos dias 11 e 12 de dezembro, na Escola SESI Djalma Pessoa, em Piatã, o evento abre as portas para o público de Salvador ver de perto como os adolescentes estão aplicando a ciência na prática e o que são capazes de criar quando têm espaço para experimentar, investigar e explorar seus talentos. O festival tem entrada gratuita e oferece uma programação ampla e simultânea das 9h às 18h. Os visitantes poderão andar pela Feira de Iniciação Científica (FENIC) e conhecer os projetos em exposição, acompanhar torneios de robótica e cubo mágico, participar de oficinas maker, conferir estandes interativos e se inscrever para tours guiados pelos laboratórios do SENAI e CIMATEC.

Raízen tem estágio

A Raízen abre processo seletivo para vagas de estágio. As oportunidades estão divididas em duas frentes: o programa Acelerar, voltado ao desenvolvimento de talentos com perfil de liderança, e o programa Estágio Talentos, com abrangência nacional. As inscrições para o Acelerar estão abertas, enquanto a campanha de Talentos começará no dia 26 de outubro, ambas por meio do site de Carreiras da companhia(https://www.raizen.com/programas-de-talentos). O programa Talentos tem vagas na Bahia.

C.ONG.A em Salvador