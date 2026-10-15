EMPREGOS E SOLUÇÕES

BYD abre novo processo seletivo exclusivo para PcDs com mais de 115 vagas em Camaçari

Complexo de Camaçari deve gerar até 20 mil empregos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:30

Processo seletivo integra plano de expansão da empresa na Bahia e reforça compromisso com inclusão e diversidade no ambiente de trabalho Crédito: Divulgação

A BYD realiza nesta sexta-feira (16) um novo processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PcD) para atuar no complexo industrial da empresa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, estão sendo oferecidas mais de 115 vagas para cinco funções: operador de produção, operador de logística, operador de empilhadeira, condutor interno e inspetor de qualidade.

A seleção ocorrerá na Faculdade Anhanguera, em Camaçari, e integra o plano de expansão da montadora na Bahia, reforçando as ações voltadas à inclusão, diversidade e geração de empregos na região.

Poderão participar apenas os candidatos que retiraram previamente a carta de encaminhamento em uma das unidades do SineBahia. O prazo para obtenção do documento foi encerrado em 12 de outubro. Sem a carta, não será possível participar do processo seletivo.

Os processos de recrutamento seguem critérios de saúde ocupacional e estão alinhados à Lei de Cotas. As oportunidades contemplam candidatos com deficiência visual, auditiva e física, desde que atendam aos requisitos de mobilidade e às atividades previstas para cada função. Para validação da condição de PcD, é obrigatório apresentar laudo médico caracterizador.

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inclusão e o desenvolvimento local.

"Abrir mais de 115 vagas exclusivas para PcD é mais um passo concreto no nosso compromisso de construir o futuro da mobilidade elétrica no Brasil com as mãos e o coração de quem vive e trabalha aqui", afirmou.

A ação faz parte do processo contínuo de contratação da companhia, que projeta encerrar 2026 com mais de 10 mil colaboradores diretos. Quando atingir plena operação, o complexo industrial de Camaçari deverá gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos.

Serviço

Processo seletivo PcD da BYD

Data: 16 de outubro de 2026

Local: Faculdade Anhanguera, Camaçari (BA)

Vagas: mais de 115