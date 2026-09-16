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Casos de trabalho escravo no campo mais que triplicam na Bahia, aponta relatório da CPT

Levantamento com dados inéditos sobre 171 trabalhadores resgatados será apresentado nesta quinta-feira (18), em Salvador.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Evento gratuito no Instituto de Geociências apresenta dados sobre trabalho escravo, disputas por terra e resistência no meio rural baiano Crédito: Shutterstock

A Comissão Pastoral da Terra (CPT-BA) lança nesta quinta-feira (18), às 14h, no Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, a edição 2025 do relatório Conflitos no Campo Brasil. O evento apresentará um diagnóstico detalhado sobre a violência, os litígios por terra e a degradação ambiental no meio rural baiano.

O levantamento revela que, por cinco anos consecutivos, a Bahia permanece entre os três estados brasileiros com maior número de conflitos no campo. No último registro, o estado acumulou 12% do total de 1.286 ocorrências do país, figurando em terceiro lugar nacional — atrás apenas do Maranhão (16%) e do Pará (14%).

Um dos dados mais alarmantes do estudo na Bahia é o salto nos registros de trabalho escravo contemporâneo, que mais que triplicaram em relação ao período anterior, resultando no resgate de 171 trabalhadores em território baiano. Por outro lado, o levantamento aponta uma queda global de 11% nos conflitos no campo na Bahia, acompanhando a tendência nacional de redução de 28%, além de um crescimento de 12% nas ações de resistência e retomadas de terra promovidas pelas comunidades tradicionais.

Elaborado anualmente desde 1985 pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, o relatório da CPT é uma das principais fontes de dados sobre o campo no Brasil e reúne informações coletadas por agentes pastorais junto a comunidades rurais, quilombolas e ribeirinhas. O lançamento na UFBA é aberto ao público e contará com a presença de lideranças comunitárias e pesquisadores.