Centro universitário baiano tem vagas para professores do curso de Direito

Profissionais da área acadêmica que querem atuar em sala de aula ajudando na formação de novos advogados podem participar de um processo seletivo que vai até a próxima sexta-feira (9) para três vagas de professor de Direito no Centro Universitário de Excelência (Unex), em Feira de Santana. O edital pode ser consultado aqui.



As vagas são para professor assistente, professor adjunto, professor associado e professor titular em cadastro reserva, que irão ministrar as disciplinas de Direito Civil História do Direito, Direito Penal e Direito Tributário.