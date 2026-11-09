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CGU abre inscrições. Veja estratégia para os 34 dias até a prova

Concurso para auditor oferece salário inicial acima de R$ 20 mil; foco em conhecimentos específicos e discursiva pode definir aprovação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:00

Especialistas destacam que conhecimentos específicos e etapa discursiva representam 77% da pontuação total do certame Crédito: Shutterstock

Com provas marcadas para 13 de dezembro, o concurso da Controladoria-Geral da União (CGU) impõe aos candidatos um desafio adicional: conciliar um edital considerado robusto com apenas 34 dias de preparação.

Para especialistas, a curta janela entre a publicação do edital e os exames exige uma estratégia focada nos conteúdos de maior peso e um treinamento intensivo para a prova discursiva.O certame oferece 60 vagas imediatas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, além de cadastro de reserva, com remuneração inicial superior a R$ 20 mil.Organizado pelo Cebraspe, o concurso terá aplicação das provas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Segundo Anderson Ferreira, coordenador do Gran Concursos, a seleção já era uma das mais aguardadas pelos concurseiros da área de controle por reunir remuneração atrativa, estabilidade e uma atuação considerada estratégica dentro da administração pública federal.

"O auditor atua diretamente no combate à corrupção, no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e na promoção da transparência governamental. É uma carreira que alia boa remuneração, relevância institucional e estabilidade".

Potencial

Apesar das 60 vagas imediatas, especialistas avaliam que o potencial de nomeações pode ser significativamente maior. O edital prevê 368 candidatos em cadastro de reserva e, de acordo com Ferreira, há histórico de aproveitamento amplo dos aprovados pela CGU.

"Em junho do ano passado, o órgão solicitou autorização para 470 vagas de auditor. Somando as vagas imediatas e o cadastro de reserva deste concurso, chegamos a 428 oportunidades. Considerando o histórico de convocações e a necessidade de reposição de pessoal, a expectativa é de aproveitamento elevado desse cadastro ao longo da validade do certame", diz

A principal recomendação dos especialistas é evitar a dispersão diante da extensão do conteúdo programático. Na avaliação de Ferreira, os candidatos devem concentrar esforços nas disciplinas que efetivamente definem a classificação final.

O concurso terá 260 pontos na prova objetiva e outros 100 na discursiva. Apenas os conhecimentos específicos somam 180 pontos, enquanto a etapa discursiva vale mais 100. Juntas, essas duas áreas representam 77% da pontuação máxima do certame.

"Em um edital de tiro curto, o candidato não pode tentar estudar tudo com a mesma profundidade. O ideal é priorizar teoria e revisão dos conteúdos específicos e dedicar tempo consistente ao treinamento da discursiva", orienta.

Estratégia

A recomendação para conhecimentos básicos e complementares é privilegiar a resolução de questões anteriores e simulados, reservando a maior parte da carga de estudos para os conteúdos específicos da especialidade escolhida.

Entre os principais diferenciais do concurso está a prova discursiva, considerada uma das etapas mais complexas da seleção. Além de uma questão sobre conhecimentos complementares, os candidatos terão de elaborar uma situação-problema relacionada à área específica.

Segundo Ferreira, muitos concorrentes costumam dominar o conteúdo, mas perdem pontos por desconhecerem a estrutura exigida pela banca para a elaboração da peça técnica.

"A discursiva não é uma redação comum. O candidato precisa demonstrar conhecimento técnico e seguir uma estrutura formal, simulando a atuação de um auditor diante de um caso concreto. É fundamental treinar a escrita desde agora", alerta.

Como estratégia, ele sugere a produção frequente de textos até a data das provas, alternando questões discursivas e peças técnicas em uma rotina semanal de treinamento.

O edital também reforça uma transformação observada nos órgãos de controle nos últimos anos. Das 60 vagas, metade está distribuída entre áreas ligadas à tecnologia: ciência de dados, infraestrutura de TI e desenvolvimento de sistemas.

Para Vitor Kessler, coordenador do Gran Concursos, a mudança reflete a necessidade de modernização das atividades de fiscalização e auditoria."A inclusão de vagas voltadas para tecnologia evidencia que a CGU busca ampliar sua capacidade de atuação em um ambiente cada vez mais digital e orientado por dados", afirma.

Segundo ele, o perfil do auditor contemporâneo incorpora competências que vão além do conhecimento tradicional em controle e auditoria."O órgão procura profissionais capazes de trabalhar com análise de grandes volumes de dados, segurança da informação, inteligência artificial, riscos tecnológicos e transformação digital. Não se trata de substituir o auditor clássico, mas de agregar ferramentas que tornem a fiscalização mais eficiente e precisa", destaca.

Embora a publicação do edital seja considerada um estímulo para novos candidatos iniciarem a preparação, os especialistas avaliam que aqueles que já vinham estudando para a área de controle possuem vantagem competitiva.

Isso porque o conteúdo programático exige conhecimentos consolidados em disciplinas como auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, controle interno e externo, direito administrativo, direito constitucional e, cada vez mais, análise de dados e inteligência artificial.