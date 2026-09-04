EMPREGOS E SOLUÇÕES

Chama Empreendedorismo abre inscrições para formação gratuita de negócios LGBTQIAPN+

Programa oferece aulas on-line, mentorias individuais e acesso a especialistas para empreendedores da comunidade

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Um dos diferenciais da iniciativa são as mentorias individuais, que permitem aos participantes discutir desafios específicos de seus negócios com especialistas Crédito: Shutterstock

Estão abertas até o dia 11 de setembro as inscrições para a segunda edição do Chama Empreendedorismo, programa do Chama pra Dançar, iniciativa da Véli RH, voltada à promoção da diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho.

Realizado em parceria com a Ford, por meio do Global Giving, o programa busca fortalecer negócios liderados por pessoas LGBTQIAPN+, oferecendo formação gratuita, orientação especializada e oportunidades de conexão.

Nesta edição, serão selecionados 10 empreendimentos para participar de uma jornada formativa realizada nos meses de outubro e novembro. As atividades serão 100% on-line, com aulas ao vivo às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.

A programação reúne conteúdos voltados ao desenvolvimento e à sustentabilidade dos negócios, incluindo comunicação e posicionamento, marketing digital e uso da inteligência artificial em pequenos empreendimentos.

Um dos diferenciais da iniciativa são as mentorias individuais, que permitem aos participantes discutir desafios específicos de seus negócios com especialistas. A formação também contará com profissionais convidados, incluindo executivos e executivas da Ford.

A proposta é combinar conhecimento técnico com acompanhamento personalizado e networking. Na primeira edição, realizada em 2025, o programa acelerou 13 negócios liderados por pessoas LGBTQIAPN+.

Segundo Margot Azevedo, representante da Véli e do Chama pra Dançar, o empreendedorismo pode representar uma importante ferramenta de autonomia econômica para a população LGBTQIAPN+.

“Quando o mercado formal não oferece oportunidades em condições de igualdade, o empreendedorismo passa a representar um caminho digno de autonomia econômica, geração de renda e construção de uma trajetória profissional alinhada à própria identidade, talentos e projetos de vida”, afirma.

Além da formação, o programa busca manter a conexão com os participantes após o encerramento das atividades, estimulando oportunidades, parcerias e acesso a novos públicos e mercados.

A iniciativa também pretende aproximar empreendedores de uma rede de profissionais e organizações, ampliando as possibilidades de aprendizado e desenvolvimento dos negócios.

Como participar

As inscrições para a segunda edição do Chama Empreendedorismo estão abertas até 11 de setembro de 2026. O programa é gratuito e destinado a pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+.

As inscrições podem ser realizadas pelo formulário disponível na bio do Instagram do Chama pra Dançar e nos stories.

Serviço

Chama Empreendedorismo — 2ª edição

Inscrições: até 11 de setembro de 2026

Formato: 100% on-line e gratuito

Formação: outubro e novembro de 2026

Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30

Vagas: 10 empreendimentos

Inclui: aulas ao vivo, mentorias individuais e contato com especialistas

Realização: Chama pra Dançar / Véli

Parceria: Ford