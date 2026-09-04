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Chama Empreendedorismo abre inscrições para formação gratuita de negócios LGBTQIAPN+

Programa oferece aulas on-line, mentorias individuais e acesso a especialistas para empreendedores da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Um dos diferenciais da iniciativa são as mentorias individuais, que permitem aos participantes discutir desafios específicos de seus negócios com especialistas
Um dos diferenciais da iniciativa são as mentorias individuais, que permitem aos participantes discutir desafios específicos de seus negócios com especialistas Crédito: Shutterstock

Estão abertas até o dia  11 de setembro  as inscrições para a segunda edição do Chama Empreendedorismo, programa do Chama pra Dançar, iniciativa da Véli RH, voltada à promoção da diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho.

Realizado em parceria com a Ford, por meio do Global Giving, o programa busca fortalecer negócios liderados por pessoas LGBTQIAPN+, oferecendo formação gratuita, orientação especializada e oportunidades de conexão.

Nesta edição, serão selecionados 10 empreendimentos para participar de uma jornada formativa realizada nos meses de outubro e novembro. As atividades serão 100% on-line, com aulas ao vivo às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.

A programação reúne conteúdos voltados ao desenvolvimento e à sustentabilidade dos negócios, incluindo comunicação e posicionamento, marketing digital e uso da inteligência artificial em pequenos empreendimentos.

Um dos diferenciais da iniciativa são as mentorias individuais, que permitem aos participantes discutir desafios específicos de seus negócios com especialistas. A formação também contará com profissionais convidados, incluindo executivos e executivas da Ford.

A proposta é combinar conhecimento técnico com acompanhamento personalizado e networking. Na primeira edição, realizada em 2025, o programa acelerou 13 negócios liderados por pessoas LGBTQIAPN+.

Segundo Margot Azevedo, representante da Véli e do Chama pra Dançar, o empreendedorismo pode representar uma importante ferramenta de autonomia econômica para a população LGBTQIAPN+.

“Quando o mercado formal não oferece oportunidades em condições de igualdade, o empreendedorismo passa a representar um caminho digno de autonomia econômica, geração de renda e construção de uma trajetória profissional alinhada à própria identidade, talentos e projetos de vida”, afirma.

Além da formação, o programa busca manter a conexão com os participantes após o encerramento das atividades, estimulando oportunidades, parcerias e acesso a novos públicos e mercados.

A iniciativa também pretende aproximar empreendedores de uma rede de profissionais e organizações, ampliando as possibilidades de aprendizado e desenvolvimento dos negócios.

Como participar

As inscrições para a segunda edição do Chama Empreendedorismo estão abertas até 11 de setembro de 2026. O programa é gratuito e destinado a pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+.

As inscrições podem ser realizadas pelo formulário disponível na bio do Instagram do Chama pra Dançar e nos stories.

Serviço

Chama Empreendedorismo — 2ª edição

Inscrições: até 11 de setembro de 2026

Formato: 100% on-line e gratuito

Formação: outubro e novembro de 2026

Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30

Vagas: 10 empreendimentos

Inclui: aulas ao vivo, mentorias individuais e contato com especialistas

Realização: Chama pra Dançar / Véli

Parceria: Ford

Apoio: Global Giving

Tags:

Empregos Negócios Lgbtqiapn+

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