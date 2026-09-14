EMPREGOS E SOLUÇÕES

CIEE reúne 419 vagas de estágio na Bahia em diversas áreas; veja como se candidatar

Parceria entre o movimento MOVER e a EF permite estudar até seis idiomas ao mesmo tempo para impulsionar a qualificação profissional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:00

CIEE:419 vagas de estágio na Ba

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com 419 vagas de estágio abertas na Bahia. Há oportunidades para estudantes do ensino médio e de cursos técnicos em Administração, Saúde, Elétrica e Eletrônica, Informática, Segurança, Construção Civil e Estética. No ensino superior, as vagas contemplam alunos nas áreas de Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Informática, Marketing, Construção Civil, Comunicação, Saúde, Esportes, Arquitetura e Urbanismo, Design, Comércio Exterior, Elétrica e Eletrônica, Nutrição, área social, Economia, Turismo e Lazer, Estética, Artes e Telecomunicações. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar o Portal do CIEE, disponível no https://portal.ciee.org.br/. O cadastro é gratuito e deve ser mantido atualizado, pois as empresas e o CIEE utilizam as informações registradas para entrar em contato e encaminhar os candidatos aos processos seletivos.

MOVER oferece 19 mil vagas para idiomas

Aprender um novo idioma pode abrir caminhos profissionais, ampliar o acesso a oportunidades e até transformar relações pessoais. Com esse objetivo, o Movimento pela Equidade Racial (MOVER), em parceria com a EF, abre 19 mil vagas gratuitas do programa MOVER Mundo Idiomas para pessoas negras estudarem até seis idiomas. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro neste link https://bit.ly/4y5mrYF.Os participantes terão seis meses de acesso à plataforma e poderão estudar mais de um idioma simultaneamente, escolhendo entre inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros. Desde o início da parceria, em 2022, MOVER e EF já distribuíram mais de 130 mil bolsas na área de idiomas. A fluência em inglês ainda é um desafio para os brasileiros.

Inteligência Artificial

A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, está com inscrições abertas para um curso gratuito e online de Inteligência Artificial Generativa. As inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro.Acesse: https://bit.ly/4xTkX3C

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