Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco cargos têm vagas com salários de até R$ 10 mil; veja as áreas que mais contratam

Levantamento da Catho reúne oportunidades para profissionais de Engenharia, Finanças, Tecnologia, Marketing e Suprimentos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:15

Com a Bahia no topo do saldo de vagas do Nordeste, nova pós-graduação da Escola de Administração foca em transformar abertura de empregos em crescimento sustentável de longo prazo
Cinco cargos têm vagas com salários de até R$ 10 mil; veja as áreas que mais contratam Crédito: Shutterstock

Profissionais em busca de oportunidades com salários entre R$ 7 mil e R$ 10 mil encontram vagas em diferentes áreas do mercado de trabalho. Um levantamento realizado pela Catho, com anúncios publicados até 28 de agosto, mostra os cargos que concentram o maior número de oportunidades nessa faixa salarial. A lista reúne cinco cargos, sendo um de cada área, para ampliar a diversidade dos setores representados. O levantamento considera vagas anunciadas em todo o Brasil.

Engenheiro Civil lidera ranking
O cargo com maior número de anúncios é o de Engenheiro Civil, na área de Engenharia, com 69 vagas. O profissional atua no planejamento, na execução e no acompanhamento de obras e projetos de construção civil, além de trabalhar para garantir a qualidade e a segurança das edificações.

;Veja as áreas que mais contratam e saiba quais são os cargos que têm vagas com salários de até R$ 10 mil

Engenheiro Civil lidera ranking  por Shutterstock
Na segunda posição aparece o Analista Contábil, da área Financeira, com 39 anúncios por Freepik
O terceiro lugar é ocupado pelo cargo de Programador, na área de Informática, com 31 vagas por Shutterstock
Na área de Comunicação e Marketing, o destaque é para Coordenador de Marketing, que aparece em quarto lugar por Shutterstock
o cargo de Comprador, na área de Suprimentos, fecha o ranking por Shutterstock
Cinco cargos têm vagas com salários de até R$ 10 mil; veja as áreas que mais contratam por Imagem gerada pela IA
1 de 6
Engenheiro Civil lidera ranking  por Shutterstock

Na segunda posição aparece o Analista Contábil, da área Financeira, com 39 anúncios. Entre as atribuições estão a apuração e escrituração de registros contábeis, conciliações e apoio ao fechamento de balanços, garantindo a conformidade das informações financeiras das empresas.

Tecnologia também tem oportunidades

O terceiro lugar é ocupado pelo cargo de Programador, na área de Informática, com 31 vagas. A função envolve o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e aplicações. A demanda está relacionada à necessidade crescente das empresas por soluções digitais e profissionais especializados em tecnologia.

Na área de Comunicação e Marketing, o destaque é para Coordenador de Marketing, que aparece em quarto lugar, com 23 anúncios. O profissional é responsável pelo planejamento e pela coordenação de equipes e ações de marketing, alinhando estratégias de comunicação aos objetivos comerciais das empresas.

Comprador completa lista

Também com 23 anúncios, o cargo de Comprador, na área de Suprimentos, fecha o ranking. O profissional atua na negociação com fornecedores, realização de cotações e aquisição de materiais e serviços, contribuindo para a eficiência da cadeia de suprimentos.

O levantamento considera anúncios publicados na Catho em âmbito nacional, dentro da faixa salarial de R$ 7 mil a R$ 10 mil, com apenas um cargo selecionado por área. Para consultar todas as oportunidades, os candidatos podem acessar o site da Catho ou o aplicativo gratuito da plataforma. As buscas podem ser filtradas por localização, setor, salário e modelo de contrato.

Mais recentes

Imagem - Espera pela cidadania portuguesa pode cair pela metade; veja quando é possível pedir urgência

Espera pela cidadania portuguesa pode cair pela metade; veja quando é possível pedir urgência
Imagem - Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda
Imagem - A maior bandeira do mundo já foi do Brasil, mas perdeu o posto para outra com mais de 3 mil metros quadrados

A maior bandeira do mundo já foi do Brasil, mas perdeu o posto para outra com mais de 3 mil metros quadrados