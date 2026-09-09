Cinco cargos têm vagas com salários de até R$ 10 mil; veja as áreas que mais contratam

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Perla Ribeiro
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:15
Profissionais em busca de oportunidades com salários entre R$ 7 mil e R$ 10 mil encontram vagas em diferentes áreas do mercado de trabalho. Um levantamento realizado pela Catho, com anúncios publicados até 28 de agosto, mostra os cargos que concentram o maior número de oportunidades nessa faixa salarial. A lista reúne cinco cargos, sendo um de cada área, para ampliar a diversidade dos setores representados. O levantamento considera vagas anunciadas em todo o Brasil.
Engenheiro Civil lidera ranking
O cargo com maior número de anúncios é o de Engenheiro Civil, na área de Engenharia, com 69 vagas. O profissional atua no planejamento, na execução e no acompanhamento de obras e projetos de construção civil, além de trabalhar para garantir a qualidade e a segurança das edificações.
;Veja as áreas que mais contratam e saiba quais são os cargos que têm vagas com salários de até R$ 10 mil
Na segunda posição aparece o Analista Contábil, da área Financeira, com 39 anúncios. Entre as atribuições estão a apuração e escrituração de registros contábeis, conciliações e apoio ao fechamento de balanços, garantindo a conformidade das informações financeiras das empresas.
Tecnologia também tem oportunidades
O terceiro lugar é ocupado pelo cargo de Programador, na área de Informática, com 31 vagas. A função envolve o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e aplicações. A demanda está relacionada à necessidade crescente das empresas por soluções digitais e profissionais especializados em tecnologia.
Na área de Comunicação e Marketing, o destaque é para Coordenador de Marketing, que aparece em quarto lugar, com 23 anúncios. O profissional é responsável pelo planejamento e pela coordenação de equipes e ações de marketing, alinhando estratégias de comunicação aos objetivos comerciais das empresas.
Comprador completa lista
Também com 23 anúncios, o cargo de Comprador, na área de Suprimentos, fecha o ranking. O profissional atua na negociação com fornecedores, realização de cotações e aquisição de materiais e serviços, contribuindo para a eficiência da cadeia de suprimentos.
O levantamento considera anúncios publicados na Catho em âmbito nacional, dentro da faixa salarial de R$ 7 mil a R$ 10 mil, com apenas um cargo selecionado por área. Para consultar todas as oportunidades, os candidatos podem acessar o site da Catho ou o aplicativo gratuito da plataforma. As buscas podem ser filtradas por localização, setor, salário e modelo de contrato.