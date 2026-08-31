EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com vagas em três áreas, programa Recruta Stone 2027 entra na reta final de inscrições

Cepel abre vagas de pesquisa no setor elétrico com bolsas de até R$ 3,3 mil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Inscrição do Recruta Stone 2027

A Stone está na reta final de inscrições para o Recruta Stone 2027, o programa de trainee focado em selecionar e desenvolver talentos de alto potencial. As inscrições encerram no dia 03 setembro, podem ser feitas pelo site oficial do Recruta Stone (https://bit.ly/4cbeU1n).As vagas são destinadas a pessoas de todas as partes do Brasil, que possuam ensino superior completo (ou cursando) com formação entre 2023 e 2026, e que tenham disponibilidade de mudança, a partir de janeiro de 2027. O programa é desenhado para: Negócios, Operações e Produto.



Cepel tem vagas para pós do setor elétrico

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) tem mais de 10 oportunidades para estudantes de mestrado e doutorado interessados em atuar em projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados ao setor elétrico. As vagas são direcionadas, exclusivamente, a candidatos que desejam aplicar conhecimentos acadêmicos em iniciativas de impacto nacional, com acesso a sistemas e softwares utilizados oficialmente pelo mercado de energia no país. As oportunidades contemplam áreas estratégicas e em expansão, como inteligência artificial aplicada ao setor elétrico, modelagem de sistemas energéticos, sustentabilidade e transição energética, hidrogênio verde, energias renováveis — com foco em fontes solar e eólica —, além de cibersegurança em sistemas SCADA e desenvolvimento de software com ênfase em simulações.Para participar, é necessário estar matriculado em curso de pós-graduação, com linha de pesquisa compatível com as atividades desenvolvidas pelo Centro. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 2.310 para mestrado e R$ 3.388 para doutorado, além de auxílio alimentação de R$ 805 e seguro de vida. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://bit.ly/4gwk0Xkm

Café com o RH

Profissionais de Recursos Humanos da capital baiana têm encontro marcado no dia 9 de setembro para mais uma edição do Café com RH. O evento gratuito acontece a partir das 9h, na Faculdade Unime/Anhanguera (unidade do Shopping Paralela), e promete movimentar o setor com networking, trocas de experiências e atualização sobre tendências do mercado de trabalho.Inscrições: Gratuitas, via formulário (https://forms.gle/X5sHcgDD5qgdnNRd8)

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