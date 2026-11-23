EMPREGOS E SOLUÇÕES

Concurso da Polícia Civil da Bahia: reta final

Com provas marcadas para 6 de dezembro, certame oferece salários de até R$ 16,4 mil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00

A estratégia para os candidatos agora deve priorizar revisão ativa e simulados completos, visando a aprovação Crédito: Shutterstock

Faltam poucas semanas para uma das provas mais aguardadas pelos concurseiros baianos. Marcado para 6 de dezembro, o concurso da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) vai selecionar 750 profissionais de nível superior para os cargos de investigador, escrivão e delegado. Com salários iniciais que variam de R$ 6,4 mil a mais de R$ 16,4 mil, a seleção entra agora em sua fase mais decisiva: a reta final de preparação.

Ao todo, o edital prevê 500 vagas para investigador, 150 para escrivão e 100 para delegado. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no mesmo dia, em Salvador. Pela manhã, os candidatos enfrentarão a etapa objetiva; à tarde, será a vez da prova discursiva, exigindo dos concorrentes não apenas domínio do conteúdo, mas também resistência física e concentração ao longo de quase um dia inteiro de avaliações.

Para os cargos de investigador e escrivão, a prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades, Informática, Medicina Legal, Legislação Geral e conteúdos específicos das áreas jurídica e policial.

Estratégia

Mas, a esta altura da preparação, a recomendação dos especialistas é clara: o momento não é de tentar aprender novos assuntos.

Segundo a delegada e professora do Gran Concursos Amanda Palácio, o foco deve estar na consolidação do conhecimento acumulado ao longo dos últimos meses. "Não é o momento de tentar revisar todo o conteúdo com a mesma profundidade, mas de direcionar o tempo disponível para os temas com maior potencial de retorno em pontos", afirma.

A estratégia passa por priorizar os assuntos historicamente mais cobrados pelo Instituto AOCP, banca responsável pelo concurso, sem perder de vista as dificuldades individuais de cada candidato.

Na avaliação da especialista, muitos candidatos cometem o erro de intensificar leituras e revisões passivas nas últimas semanas. Embora a releitura de materiais possa ajudar na organização dos conteúdos, ela não é suficiente para medir se o conhecimento realmente foi assimilado.

Por isso, Amanda recomenda substituir parte desse tempo por métodos de recuperação ativa da informação, como resolução de exercícios, simulados e uso de flashcards. "A recuperação ativa permite identificar o que realmente foi aprendido e fortalece a retenção do conteúdo. Muitas vezes o candidato acredita dominar uma matéria porque ela lhe parece familiar, mas só percebe as lacunas quando precisa responder uma questão", explica.

Estilo AOCP

Além de reforçar a memorização, a prática ajuda a desenvolver velocidade de raciocínio e preparo emocional para o dia da prova.

Outra recomendação é mergulhar no estilo de cobrança da banca organizadora. Resolver questões anteriores do Instituto AOCP, preferencialmente organizadas por disciplina e assunto, permite identificar padrões de cobrança e temas recorrentes.

Mais do que contabilizar acertos e erros, a especialista orienta que o candidato analise a justificativa de cada resposta. "Cada erro deve ser compreendido e transformado em aprendizagem. Mesmo quando acerta, o candidato deve revisar a fundamentação da questão. O acerto não significa necessariamente domínio completo daquele conteúdo", alerta.

A maratona de provas prevista para 6 de dezembro também exige preparação específica. Somadas, as etapas objetiva e discursiva ocuparão praticamente todo o dia dos candidatos.

Por isso, a orientação é realizar simulados completos, respeitando os tempos previstos no edital.

Além de testar conhecimentos, a prática ajuda a desenvolver resistência mental, controle da ansiedade e capacidade de manter a concentração por longos períodos.

Eficiência

Na reta final, a lógica muda. Em vez de acumular horas de estudo ou tentar cobrir todo o edital novamente, candidatos devem buscar eficiência.

Para Amanda Palácio, o diferencial estará na capacidade de recuperar rapidamente o conteúdo já estudado e transformá-lo em pontos na prova. "O candidato não precisa estudar tudo novamente, mas precisa garantir que conseguirá recuperar e aplicar, no dia da prova, o conhecimento que construiu ao longo da preparação. Em concurso público, não basta ter estudado. É preciso acertar", resume.

Quem busca um reforço final poderá participar, no dia 5 de dezembro, do Gran Dicas, revisão presencial promovida pelo Gran Concursos para candidatos aos cargos de investigador e escrivão.

O encontro será realizado das 8h às 18h, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, com foco nos temas mais relevantes do edital e na resolução estratégica de questões do Instituto AOCP.