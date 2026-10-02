OPORTUNIDADE

Concurso público da Câmara dos Deputados tem salário de R$ 32 mil e mais de 150 vagas

Candidaturas podem ser realizadas a partir do dia 15 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:39

Câmara dos Deputados Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados publicou o edital para um novo concurso público com mais de 150 vagas de nível superior para a carreira de analista legislativo. As candidaturas podem ser realizadas a partir do dia 15 de outubro. Os salários iniciais são de R$ 32 mil, com jornada semanal de 40 horas.

Ao todo, o concurso possui 184 vagas, sendo 66 para contratação imediata e outras 118 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O período de candidaturas vai do dia 15 de outubro até as 18h de 17 de novembro.

Veja vagas, cargos e salários do concurso da Câmara dos Deputados 1 de 14

A taxa é de R$ 130 para todos os cargos. A isenção do pagamento pode ser solicitada de 15 a 23 de outubro. O edital prevê isenção para candidatos integrantes de famílias de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016/2022, e doadores de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

O concurso será realizado por meio de provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027, nos turnos matutino (prova objetiva) e vespertino (prova discursiva). O resultado final do certame será publicado no dia 30 de abril.