EMPREGOS E SOLUÇÕES

Conhecimento sem prática custa caro às empresas

Pesquisa aponta que aplicação é o principal desafio da aprendizagem corporativa

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:30

Com treinamento em alta, empresas buscam conectar treinamento, rotina e resultados de negócio Crédito: Shutterstock

Em meio à corrida por inovação, transformação digital e adoção de inteligência artificial, empresas vivem um paradoxo: apesar da imensa oferta de cursos, plataformas e ferramentas de capacitação, a maioria dos profissionais não percebe a aprendizagem como algo conectado às necessidades reais de trabalho. O problema, ao que tudo indica, não é falta de conteúdo, mas dificuldade de transformar conhecimento em ação. É o que revela uma pesquisa inédita do DOT Digital Group, apresentada no DOT Think 2026.

O levantamento mostrou que 71,5% dos profissionais não enxergam a aprendizagem integrada à rotina, às metas e aos desafios de suas funções. Apenas 28,5% afirmam vivenciar um modelo em que desenvolvimento e trabalho caminham juntos.

Para Luiz Ferla, fundador e CEO do DOT Digital Group, durante muito tempo, as empresas concentraram esforços em oferecer cursos e ampliar catálogos de treinamento. Agora, o desafio é criar as condições necessárias para que os colaboradores consigam aplicar o que aprendem."A plataforma está lá, o catálogo é grande, mas o colaborador termina o curso e volta para uma rotina sem espaço para usar o que aprendeu. O conhecimento fica no certificado", resume.

Luiz Alberto Ferla é fundador e CEO do DOT Digital Group - empresa brasileira especialista em Tecnologias Digitais para Educação Corporativa Crédito: Divulgação

A constatação ocorre em um momento particularmente relevante para a Bahia, por exemplo. Segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, o estado precisará qualificar 574 mil profissionais até 2027. Desse total, 477 mil já estão inseridos no mercado de trabalho e precisarão atualizar competências para acompanhar as transformações em curso.

Conhecer e transformar

A expansão de setores como energia renovável, tecnologia, logística, serviços e indústria cria uma demanda crescente por novas habilidades. No entanto, a velocidade das mudanças desafia os formatos tradicionais de capacitação. Quando os profissionais percebem que a aprendizagem possui relação direta com suas atividades, 87,4% afirmam ter aplicado recentemente o que aprenderam. Entre aqueles que não enxergam essa conexão, o índice despenca para 38,2%.

Os dados reforçam uma percepção cada vez mais presente entre especialistas em gestão de pessoas: aprender não pode mais ser tratado como uma atividade paralela ao trabalho. Outro dado chama atenção. Embora 76,1% dos entrevistados reconheçam a existência de ferramentas e plataformas de aprendizagem em suas empresas, apenas 40,7% percebem o desenvolvimento inserido no fluxo diário de trabalho.

A diferença entre os dois números revela um gargalo silencioso. Muitas organizações conseguiram resolver a questão tecnológica, mas ainda não incorporaram uma cultura de aprendizagem contínua. Nesse cenário, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), frequentemente apontado como instrumento de crescimento profissional, aparece como um exemplo da distância entre intenção e prática.

Apenas 39,1% dos profissionais consideram o documento um guia ativo para suas carreiras.

Para Ferla, o PDI perde valor quando se transforma apenas em uma formalidade de Recursos Humanos.

"Mais importante do que ter um plano preenchido é fazer com que o profissional saiba o que precisa desenvolver, por que isso é importante e quais oportunidades terá para aplicar esse desenvolvimento", afirma.

Aprendizagem veloz

A própria pesquisa confirma a importância dessa conexão. Entre trabalhadores que possuem um PDI ativo e efetivamente utilizado, 92% conseguem aplicar o conhecimento adquirido. Quando esse plano inexiste ou permanece apenas no papel, a taxa cai para 47,4%.

A discussão ganha ainda mais relevância diante do avanço da inteligência artificial. Curiosamente, o interesse pela qualificação nessa área não é maior entre os profissionais mais jovens. O levantamento mostra que a IA é prioridade para 49% das lideranças e 47% dos profissionais mais experientes, contra apenas 23% dos trabalhadores iniciantes.

O dado desafia uma percepção comum de que a familiaridade com a tecnologia basta para enfrentar as transformações do mercado.Mais do que aprender a operar ferramentas, cresce a necessidade de desenvolver capacidades como interpretação de dados, pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de decisão em ambientes de incerteza.

Especialistas defendem que a aprendizagem corporativa do futuro deverá combinar habilidades digitais e socioemocionais. Adaptabilidade, colaboração, comunicação e capacidade de aprender continuamente tendem a se tornar tão importantes quanto o domínio técnico.

A boa notícia é que muitas das mudanças necessárias não dependem de grandes investimentos. Segundo Ferla, em pequenas e médias empresas, os avanços mais significativos estão ligados à cultura organizacional.