EMPREGO

Conselho de Educação Física abre concurso público com salários de até R$ 5,4 mil

Oportunidades são para atuar em Sergipe

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:48

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região (CREF20), que representa os profissionais da área em Sergipe, está com inscrições abertas para um concurso público destinado ao preenchimento de vagas em cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de setembro, no site do Quadrix, banca organizadora do certame. A participação no concurso exige o pagamento de taxa de R$ 60 para candidatos aos cargos de nível médio e de R$ 63 para as funções de nível superior. A seleção contará com prova objetiva, marcada para o dia 18 de outubro.

De acordo com o edital, os salários oferecidos variam entre R$ 2.499,78 e R$ 5.416,20, conforme o cargo pretendido, além da concessão de benefícios previstos pelo conselho.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

O cronograma prevê que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até 22 de setembro. Já os locais e horários das provas serão divulgados em 13 de outubro. Após a aplicação do exame objetivo, marcada para 18 de outubro, o gabarito preliminar será publicado no dia seguinte, em 19 de outubro. O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para ser divulgado em 16 de novembro.