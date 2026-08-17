Construtora abre vagas de emprego em Salvador e Camaçari; veja como se candidatar

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:56
A Construtora Tenda abriu quatro novas vagas para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS). As oportunidades são para os cargos de mestre de obras I (1), gestor de obras II (1), agente de vendas (1) e agente de vendas viabilizador (1).
As vagas para mestre de obras I e gestor de obras II têm inscrições abertas até a próxima quarta-feira (19) e são destinadas à atuação em Salvador e Camaçari. Os interessados podem se candidatar pelas páginas das respectivas oportunidades (Mestre de Obras I) - (Gestor de Obras II).
Já as oportunidades para agente de vendas e agente de vendas viabilizador são para atuação em Salvador, com inscrições até a quinta-feira (20). As candidaturas devem ser realizadas também pelo site (Agente de Vendas) - (Agente de Vendas Viabilizador).
Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão vale-refeição e alimentação, vale-transporte ou vale-combustível, TendaPrev, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, Wellhub (antigo Gympass), Dr. Alper, convênio farmácia, folga no dia do aniversário, auxílio-creche, licenças-maternidade e paternidade estendidas, além de descontos em apartamentos da Construtora Tenda e ingressos do Cinemark. Para as vagas de vendas, também há comissionamento por vendas.