Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Construtora abre vagas de emprego em Salvador e Camaçari; veja como se candidatar

Inscrições para as oportunidades seguem abertas até 19 e 20 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:56

Carteira de Trabalho/Emprego
Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda abriu quatro novas vagas  para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS). As oportunidades são para os cargos de mestre de obras I (1), gestor de obras II (1), agente de vendas (1) e agente de vendas viabilizador (1).

As vagas para mestre de obras I e gestor de obras II têm inscrições abertas até a próxima quarta-feira (19) e são destinadas à atuação em Salvador e Camaçari. Os interessados podem se candidatar pelas páginas das respectivas oportunidades (Mestre de Obras I) (Gestor de Obras II).

Já as oportunidades para agente de vendas e agente de vendas viabilizador são para atuação em Salvador, com inscrições até a quinta-feira (20). As candidaturas devem ser realizadas também pelo site (Agente de Vendas) - (Agente de Vendas Viabilizador).

Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão vale-refeição e alimentação, vale-transporte ou vale-combustível, TendaPrev, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, Wellhub (antigo Gympass), Dr. Alper, convênio farmácia, folga no dia do aniversário, auxílio-creche, licenças-maternidade e paternidade estendidas, além de descontos em apartamentos da Construtora Tenda e ingressos do Cinemark. Para as vagas de vendas, também há comissionamento por vendas.

Mais recentes

Imagem - Aposentadoria do INSS no exterior, saiba como manter seus pagamentos e fugir do Imposto de Renda

Aposentadoria do INSS no exterior, saiba como manter seus pagamentos e fugir do Imposto de Renda
Imagem - Academia na areia? Rede brasileira de franquias acelera expansão e chega a novas cidades

Academia na areia? Rede brasileira de franquias acelera expansão e chega a novas cidades
Imagem - Shopee abre vagas de trainee com home office e chance de intercâmbio internacional

Shopee abre vagas de trainee com home office e chance de intercâmbio internacional