OPORTUNIDADE

Construtora promove mutirão de vagas de emprego na Região Metropolitana de Salvador

Candidatos devem se inscrever até o dia 15 de junho

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 17:15

Construtora Tenda realiza mutirões de emprego em Salvador com vagas na construção civil Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Construtora Tenda realiza um mutirão de vagas para atuação em suas obras na Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades disponíveis contemplam as funções de Ajudante para Montagem de Fôrma de Alumínio e Eletricista (Embutidos), voltadas a profissionais interessados em atuar em Camaçari.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer presencialmente no dia 15 de junho, às 9h, no canteiro de obras do Condomínio Sol do Mediterrâneo, localizado na Rua da Bélgica, em Abrantes, atrás do Outlet Premium Salvador.

A empresa oferece um pacote de benefícios, que inclui vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada e auxílio-creche para mães com bebês de até dois anos. Os colaboradores também têm acesso a licença-paternidade estendida, folga no aniversário, Clube de Parcerias e convênios com farmácias, redes de cinema como a Cinemark e academias por meio do Wellhub.

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador 1 de 10