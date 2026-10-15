Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Lauro de Freitas no dia 19 de outubro

Seleção oferece 10 vagas para montador de forma de alumínio e ajudante de montagem de forma

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:09

Mutirão reúne 10 vagas na construção civil e oferece benefícios como assistência médica, vale-transporte e alimentação
Mutirão reúne 10 vagas na construção civil e oferece benefícios como assistência médica, vale-transporte e alimentação Crédito: Shutterstock

 A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, realiza, na próxima segunda-feira (19), um mutirão de vagas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, são 10 oportunidades, sendo cinco vagas para montador de forma de alumínio e cinco para ajudante de montagem de forma.

O atendimento será realizado a partir das 9h, na obra Forte São Marcelo, localizada na Rua Viver Salvador, nº 56, no bairro de Areia Branca. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado e procurar por Jéssica, responsável pelo processo seletivo.

Os profissionais contratados terão acesso a benefícios como café da manhã e almoço no local, cartão iFood Cesta, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, plano funerário, folga no dia do aniversário e vale-natal. O pacote inclui ainda atendimento com o Dr. Alper, clube de descontos em farmácias e cinemas, Wellhub e participação no programa Viva Bem Tenda, voltado à saúde e ao bem-estar dos colaboradores.

Serviço

Data: 19 de outubro, segunda-feira

Horário: 9h

Vagas: Montador de forma de alumínio e ajudante de montagem de forma

Local: Obra Forte São Marcelo, Rua Viver Salvador, nº 56, Areia Branca, Lauro de Freitas (BA)

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Consórcio Cabruca lança plataforma para fortalecer mercado do chocolate de origem no Sul da Bahia

Consórcio Cabruca lança plataforma para fortalecer mercado do chocolate de origem no Sul da Bahia
Imagem - Construtora faz mutirão de vagas de trabalho na Bahia

Construtora faz mutirão de vagas de trabalho na Bahia
Imagem - Sebrae promove ciclo de capacitação para empreendedores em Santo Antônio de Jesus

Sebrae promove ciclo de capacitação para empreendedores em Santo Antônio de Jesus