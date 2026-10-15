EMPREGOS E SOLUÇÕES

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Lauro de Freitas no dia 19 de outubro

Seleção oferece 10 vagas para montador de forma de alumínio e ajudante de montagem de forma

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:09

Mutirão reúne 10 vagas na construção civil e oferece benefícios como assistência médica, vale-transporte e alimentação Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, realiza, na próxima segunda-feira (19), um mutirão de vagas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, são 10 oportunidades, sendo cinco vagas para montador de forma de alumínio e cinco para ajudante de montagem de forma.

O atendimento será realizado a partir das 9h, na obra Forte São Marcelo, localizada na Rua Viver Salvador, nº 56, no bairro de Areia Branca. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado e procurar por Jéssica, responsável pelo processo seletivo.

Os profissionais contratados terão acesso a benefícios como café da manhã e almoço no local, cartão iFood Cesta, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, plano funerário, folga no dia do aniversário e vale-natal. O pacote inclui ainda atendimento com o Dr. Alper, clube de descontos em farmácias e cinemas, Wellhub e participação no programa Viva Bem Tenda, voltado à saúde e ao bem-estar dos colaboradores.

Serviço

Data: 19 de outubro, segunda-feira

Horário: 9h

Vagas: Montador de forma de alumínio e ajudante de montagem de forma