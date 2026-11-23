EMPREGOS E SOLUÇÕES

Corrida por temporários abre caminho para empregos duradouros

Comprometimento, flexibilidade e bom atendimento pesam na avaliação de quem busca transformar o sazonal em trabalho com carteira assinada

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00

Dificuldade para atrair profissionais obriga a transformação dos sazonais em definitivos Crédito: Shutterstock

As contratações temporárias para atender à demanda da Black Friday, do Natal e das festas de fim de ano começam em um cenário diferente do observado há alguns anos. Se antes as empresas concentravam esforços para preencher cargos técnicos e especializados, hoje, a dificuldade de contratação também alcança funções operacionais, como vendedores, estoquistas, auxiliares de logística e operadores de centros de distribuição.

A mudança ocorre num mercado de trabalho mais aquecido e competitivo. Segundo a pesquisa Global Talent Shortage, do ManpowerGroup, 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldades para encontrar profissionais, índice que chega a 79% nos setores de comércio e logística.

Com o aumento do consumo no último trimestre do ano, varejo, comércio eletrônico, operadores logísticos e centros de distribuição passam a disputar os mesmos trabalhadores, pressionando os processos de recrutamento e seleção. "A dificuldade para encontrar talentos não se limita às funções especializadas. No fim do ano, ela também impacta fortemente posições operacionais, como vendedores, estoquistas, auxiliares de logística e operadores de centros de distribuição", afirma Ana Cláudia Guimarães, diretora de operações do ManpowerGroup.

A consequência é uma mudança no equilíbrio da negociação. Em vez de apenas as empresas escolherem candidatos, os profissionais também passaram a comparar oportunidades antes de aceitar uma proposta.

Atrativos

Se a antecipação dos processos seletivos continua sendo importante, especialistas avaliam que ela já não garante, sozinha, o preenchimento das vagas.

Na disputa por trabalhadores, fatores como remuneração, benefícios, localização, transporte, previsibilidade das escalas e possibilidade de efetivação ganharam peso crescente na decisão dos candidatos.

"O profissional avalia não apenas o salário, mas também a qualidade da proposta como um todo", explica a diretora do ManpowerGroup.

A flexibilidade das jornadas também passou a fazer parte das estratégias de atração. Empresas têm apostado em escalas diversificadas para atender perfis distintos de trabalhadores, incluindo estudantes, pessoas em transição de carreira e profissionais que buscam complementar a renda.

Outro desafio típico das contratações de fim de ano é preparar rapidamente os novos funcionários para atuarem num período de grande movimento sem comprometer o atendimento, a produtividade e a segurança. Para isso, o processo de integração começa cada vez mais cedo, muitas vezes, ainda durante a seleção, com foco na identificação de competências alinhadas às necessidades de cada função oferecida.

Aderência

Segundo especialistas, além do conhecimento técnico, empresas buscam profissionais com boa comunicação, ética, capacidade de adaptação e habilidade para resolver problemas. Já do ponto de vista operacional, a aderência ao perfil da vaga é considerada fundamental para reduzir o período de adaptação e acelerar os resultados.

"A combinação entre contratação ágil e integração eficiente é o que garante produtividade sem comprometer a qualidade da operação", afirma Ana Cláudia Guimarães.

Ana Cláudia Guimarães, diretora de operações do ManpowerGroup Crédito: Divulgação

As vagas temporárias também costumam se transformar em oportunidade para grupos que enfrentam mais dificuldade de inserção profissional, como jovens em busca do primeiro emprego, pessoas sem experiência formal, trabalhadores em transição de carreira e profissionais que ficaram algum período fora do mercado.

Nesse contexto, características comportamentais frequentemente pesam mais do que a experiência profissional. Comprometimento, vontade de aprender, responsabilidade, disponibilidade e boa comunicação aparecem entre os atributos mais valorizados pelos recrutadores.

Além da renda imediata, o período pode representar uma oportunidade para adquirir experiência, ampliar a rede de contatos profissionais e fortalecer o currículo.

Efetivação

A possibilidade de permanecer na empresa após o encerramento da temporada de vendas também ganhou relevância nos últimos anos. Diante da concorrência por mão de obra, muitas companhias utilizam os contratos temporários como estratégia para formar talentos e identificar profissionais com potencial para compor os quadros permanentes.

A efetivação, porém, depende de uma combinação de fatores. Desempenho individual, assiduidade, alinhamento à cultura organizacional e disponibilidade de vagas após o período sazonal costumam ser os principais critérios observados pelas empresas.

Para os candidatos, especialistas recomendam atenção às informações contratuais e à transparência das condições apresentadas durante o processo seletivo.

"O profissional deve buscar clareza sobre jornada, remuneração, benefícios e condições do contrato, garantindo que a proposta apresentada corresponda ao que será praticado durante o período de trabalho", orienta a representante do ManpowerGroup.

Embora parte das vagas seja encerrada após as festas de fim de ano, a experiência acumulada pode abrir portas para oportunidades futuras.

Especialistas recomendam que os trabalhadores encarem os contratos temporários como uma vitrine profissional. "Demonstrar comprometimento, interesse em aprender, capacidade de trabalhar em equipe e disponibilidade para assumir responsabilidades são comportamentos que costumam chamar a atenção dos gestores", sugere Ana Cláudia Guimarães. Ela destaca que, mesmo quando a efetivação não acontece, a passagem por uma operação de grande porte pode agregar experiência, ampliar o networking e fortalecer a empregabilidade para processos seletivos futuros.