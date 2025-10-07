Acesse sua conta
Da CLT ao propósito: a jornada inspiradora de Jeane Seixas Lordelo

Empresária baiana conta como abandonou a estabilidade do emprego formal para se aventurar numa nova profissão

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:00

Jeane reconhece que a mudança de carreira foi o maior desafio, mas a coragem gerou grande satisfação pessoal
Jeane reconhece que a mudança de carreira foi o maior desafio, mas a coragem gerou grande satisfação pessoal Crédito: Divulgação

De um sólido histórico no mercado financeiro, com mais de 15 anos de experiência e certificações de peso, à decisão corajosa de trocar a estabilidade da CLT pelo desafio do empreendedorismo na área da saúde: essa é a jornada de Jeane Seixas Lordelo, administradora, especialista em gestão e futura terapeuta ocupacional. Movida pelo desejo de alinhar carreira e propósito, Jeane transformou a busca por mais tempo com os filhos e qualidade de vida em um negócio próprio, que reflete seus valores e fortalece sua autonomia. Nesta entrevista exclusiva, ela compartilha os medos, aprendizados e conquistas de quem decidiu redesenhar a própria história profissional — e encontrou realização no caminho.

Quem é?

Jeane Seixas Lordelo é Administradora de Empresas pela Universidade Católica de Salvador, com especialização em Auditoria e Sistemas de Serviços de Saúde, e também em Gestão de Pessoas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Atuou por 15 anos no mercado financeiro, conquistando certificações CPA-10, CPA-20 e ANCOR, que atestam sua sólida experiência em gestão, riscos e liderança. Atualmente, é estudante de Terapia Ocupacional, integrando sua expertise ao cuidado clínico em saúde.-

O que motivou você a deixar o trabalho de carteira assinada e apostar no empreendedorismo?

A liberdade de administrar o meu tempo, estar mais presente com meus filhos e a realização de trabalhar com algo que tivesse sentido de vida para mim. Queria me sentir plena como profissional, em um projeto que refletisse meus valores e propósito.

Quais foram os maiores medos ou inseguranças que enfrentou ao tomar essa decisão?

O maior medo foi a transição de carreira. Saí de um setor que eu dominava, o financeiro, onde atuei por mais de 15 anos, para assumir a gestão de uma clínica multidisciplinar na área da saúde — ao mesmo tempo em que me formava em Terapia Ocupacional e assumia também o papel de terapeuta. Foi um mergulho em algo novo, cheio de desafios.

Como foi o processo de transição da CLT para o próprio negócio? Você se preparou antes ou decidiu arriscar de imediato?

Foi uma decisão planejada. Eu pensei e organizei tudo com cerca de dois anos de antecedência. Estruturei a ideia de como seria esse negócio, onde estaria localizado e o retorno esperado. Como a marca já existia, o desafio não era criar do zero, mas expandir.

Quais os principais desafios que encontrou no início da jornada empreendedora?

O primeiro projetar o investimento e lhe dar com o tamanho do projeto. A preocupação em tirá-lo do papel era enorme. Além disso, encontrar o local ideal e criar estratégias para atrair o público-alvo também foram desafios importantes.

Na sua visão, quais são as maiores diferenças entre trabalhar com carteira assinada e empreender?

Liberdade de tempo, oportunidade de realização profissional e Autonomia financeira.

O que mais mudou na sua rotina e na sua vida pessoal depois dessa transição?

Hoje tenho a oportunidade de viver momentos especiais com meus filhos, acompanhar a rotina deles de forma mais próxima, organizar meu tempo de forma que também cuido de mim e priorizo minha saúde mental.

De que forma o empreendedorismo impactou sua autonomia financeira e sua relação com o tempo livre?

O impacto foi 100% positivo. Hoje consigo equilibrar melhor o tempo, tenho mais autonomia financeira e posso escolher como organizar meus dias.

Como você enxerga o papel da rede de apoio (família, amigos, outras empreendedoras) nessa trajetória?

A rede de apoio foi fundamental, principalmente no início, quando precisei me ausentar mais para construir o sonho. Minha família foi essencial para dar sustentação nesse momento, e hoje posso retribuir estando mais presente.

Que habilidades ou aprendizados você considera indispensáveis para quem deseja seguir pelo mesmo caminho?

Organização, foco e dedicação.

Qual conselho você daria para outras mulheres que pensam em deixar a CLT e começar a empreender?

Planeje, se organize e confie em si mesma. A transição pode ser desafiadora, mas também transformadora. O empreendedorismo é uma forma de viver sua própria verdade, conquistar autonomia e equilibrar vida pessoal e profissional. Não espere ter todas as respostas; tenha coragem para dar o primeiro passo e saiba que o aprendizado virá no caminho.

