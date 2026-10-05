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Da praia ao copo: a força da cerveja produzida no Nordeste

Região lidera o país em produção, combina grandes indústrias e negócios artesanais, se beneficia do turismo e consumo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:00

Nordeste aposta em grandes operações industriais e já responde por quase um quarto de toda a produção Crédito: Shutterstock

Quando o assunto é cerveja, números mais recentes do setor revelam que o Nordeste se consolidou como uma das principais potências da indústria cervejeira brasileira, concentrando grandes unidades produtivas e respondendo por quase um quarto de toda a cerveja fabricada no país.

Dados do Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), mostram que o Nordeste encerrou 2025 com 130 cervejarias registradas e uma produção de 3,8 bilhões de litros, equivalente a 24,2% do volume nacional.

O destaque está na eficiência das operações: cada estabelecimento produziu, em média, 29,25 milhões de litros por ano, a maior marca entre todas as regiões brasileiras.

Para Pedro Macêdo, diretor institucional do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o resultado reflete a presença de grandes plantas industriais estrategicamente posicionadas para abastecer diversos estados a partir de um único polo produtivo."O que vemos no Nordeste é a presença de operações de grande porte, estrategicamente posicionadas para abastecer diferentes estados. É uma indústria que combina escala, eficiência e capacidade de distribuição", afirma.

Escala industrial

Ao contrário do Sul, que reúne centenas de cervejarias independentes e artesanais, o Nordeste construiu sua força apoiado em grandes unidades fabris. Isso ajuda a explicar por que a região possui menos estabelecimentos, mas apresenta produção média muito superior.

Além do tamanho do mercado consumidor, fatores logísticos têm peso decisivo. A localização das fábricas permite abastecer diversos estados a partir de uma mesma estrutura, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência da distribuição. A cadeia produtiva da cerveja também vai muito além da bebida. O setor movimenta fornecedores de vidro, alumínio, energia, transporte, agronegócio, bares, restaurantes e mercados.

Segundo o Sindicerv, a cadeia cervejeira alcança mais de 5,5 mil municípios brasileiros e está presente em aproximadamente 1,2 milhão de pontos de venda.

Apesar da predominância das grandes indústrias, o mercado está longe de ser concentrado apenas em poucas marcas. O Brasil registrou, em 2025, 1.954 cervejarias, o maior número da série histórica iniciada em 2000. Foram cadastradas mais de 56 mil marcas e 44 mil produtos diferentes junto ao Ministério da Agricultura, demonstrando que o crescimento das grandes operações não impediu a expansão dos pequenos e médios produtores.

Indústria e turismo

Um dos motores dessa diversificação é o modelo das chamadas cervejarias ciganas, que produzem em instalações de terceiros sem precisar investir em fábrica própria.

Segundo o levantamento, 280 operações desse tipo estavam em atividade no país em 2025."O mercado brasileiro é plural. Grandes grupos, cervejarias independentes, marcas regionais e produtores artesanais convivem e encontram espaço para crescer", afirma Macêdo.

Na Bahia, essa convivência entre escala industrial e negócios independentes também aparece nos números. O estado terminou 2025 com 29 cervejarias registradas, mais de 2,2 mil empregos diretos no setor e oito cervejarias ciganas em operação.

Para especialistas do segmento, o ambiente baiano reúne características particularmente favoráveis para o consumo: turismo forte, gastronomia consolidada, calendário permanente de eventos e intensa vida cultural. A relação entre cerveja e lazer ajuda a explicar a relevância do mercado local.

Carnaval, São João, festas religiosas, eventos musicais e o fluxo turístico constante criam oportunidades de consumo ao longo de praticamente todo o ano. Segundo o Sindicerv, condições climáticas menos favoráveis registradas em algumas regiões do país durante 2025 reduziram ocasiões de consumo fora de casa, mostrando que o desempenho do setor depende de uma combinação de fatores.

Novos desafios

Os insumos continuam representando um desafio importante para a indústria brasileira. A maior parte do lúpulo utilizado na produção nacional ainda é importada, enquanto o malte possui forte dependência de fornecedores externos ou de matéria-prima com componentes importados.

Se antes a disputa estava concentrada nas cervejas tradicionais, o novo consumidor brasileiro tem ampliado seu repertório. Um dos números que mais chamam atenção é o crescimento das cervejas sem glúten, cuja produção aumentou 417,7% em relação ao ano anterior. As cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico também seguem ganhando espaço. Para o setor, o movimento indica um consumidor mais disposto a experimentar novos estilos, valorizar marcas regionais e buscar produtos de maior valor agregado sem abandonar os rótulos tradicionais.

A indústria cervejeira brasileira investiu mais de R$ 15 bilhões nos últimos anos e continua apostando na expansão da produção, modernização das fábricas e diversificação dos portfólios. O Nordeste aparece como peça-chave dessa estratégia. Com quase um quarto da produção nacional e um mercado consumidor em expansão, a região deve continuar atraindo investimentos tanto das grandes companhias quanto de empreendedores independentes.

Para Pedro Macêdo, a continuidade do crescimento do setor dependerá de uma série de fatores Crédito: Divulgação

Para o Sindicerv, contudo, a continuidade desse crescimento dependerá da regulamentação da reforma tributária, da definição das regras para o Imposto Seletivo e da manutenção de um ambiente de negócios com previsibilidade e segurança jurídica.