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Dez pessoas ficam feridas após acidente com micro-ônibus na BR-324

Veículo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tinha Salvador como destino

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:10

PRF em ação
PRF em ação Crédito: Divulgação

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Curaçá, no Vale do São Francisco, se envolveu em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (5), nas proximidades de Riachão do Jacuípe. Dez pessoas ficaram feridas. As informações são da Prefeitura de Curaçá.

Segundo a administração municipal, o veículo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tinha Salvador como destino. No micro-ônibus estavam 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista. Não houve vítimas fatais.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 1h30, no km 443 da BR-324, e envolveu o micro-ônibus, uma carreta e um carro de passeio.

Leia mais

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Mulher é morta a facadas no bairro da Federação, em Salvador

Parte dos passageiros recebeu atendimento médico em uma unidade hospitalar próxima ao local da ocorrência. Os demais seguiram viagem para Salvador e, até o momento, não apresentam lesões.

"A Secretaria Municipal de Saúde acompanha a situação de perto e está prestando toda a assistência necessária aos pacientes e acompanhantes", diz trecho da nota divulgada pela prefeitura.

Tags:

Emprego Br-324

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