ACIDENTE

Dez pessoas ficam feridas após acidente com micro-ônibus na BR-324

Veículo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tinha Salvador como destino

Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:10

PRF em ação Crédito: Divulgação

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Curaçá, no Vale do São Francisco, se envolveu em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (5), nas proximidades de Riachão do Jacuípe. Dez pessoas ficaram feridas. As informações são da Prefeitura de Curaçá.

Segundo a administração municipal, o veículo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tinha Salvador como destino. No micro-ônibus estavam 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista. Não houve vítimas fatais.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia: 1 de 10

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 1h30, no km 443 da BR-324, e envolveu o micro-ônibus, uma carreta e um carro de passeio.

Parte dos passageiros recebeu atendimento médico em uma unidade hospitalar próxima ao local da ocorrência. Os demais seguiram viagem para Salvador e, até o momento, não apresentam lesões.