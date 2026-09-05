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Dia do Administrador: Unijorge apresenta evento gratuito sobre carreira, IA e futuro da profissão

Programação aberta ao público terá participação do presidente e do vice-presidente do CRA-BA e será realizada no Auditório Zélia Gattai, no Campus Paralela

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

O evento discutirá influência na tomada de decisão, na liderança e as novas competências do administrador. Crédito: Divulgação

No Dia do Administrador, 9 de setembro, a Unijorge terá uma programação aberta ao público sobre os desafios da carreira e as transformações na profissão, com temas como inteligência artificial, liderança e inovação. O evento será realizado às 18h30, no auditório Zélia Gattai, no campus Paralela, com a presença do presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), Ramiro Lubián Carbalhal, o vice-presidente da entidade, Edilson Souto Freire, e convidados.

O encontro terá a palestra magna “Governança em Inteligência Artificial”, com discussões sobre ética, segurança, transparência e riscos na profissão. Vai debater ainda a influência na tomada de decisão, na liderança e as novas competências do administrador.

Em seguida, será apresentado o painel “Carreira, Experiência e o Futuro da Administração” sobre trajetórias profissionais, competências, liderança, empreendedorismo, inovação, IA e futuro da profissão. Ao final, será aberto espaço para perguntas e participação da plateia.

Voltado para estudantes, profissionais de Administração e público em geral, o evento será um espaço de atualização, troca de experiências e celebração. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas na página de eventos da Unijorge: https://eventos.unijorge.com.br/dia-do-administrador-769531/. Vagas Limitadas.

Serviço:

Dia do Administrador - Inteligência Artificial, Governança, Carreira e o Futuro da Administração

Data: 9 de setembro de 2026, quarta-feira

Horário: 18h30

Local: Auditório Zélia Gattai – Unijorge, Campus Paralela