EMPREGOS E SOLUÇÕES

Direito à prevenção e a conta do ‘não cuidado’

Negligenciar a saúde do colaborador custa mais caro que investir em pausas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:54

Entre reuniões, prazos e demandas cada vez mais intensas, encontrar tempo para cuidar da própria saúde ainda é um desafio para muitos brasileiros Crédito: Shutterstock

O ditado popular diz que "o trabalho dignifica o homem", mas no cenário atual, a rotina profissional tem se tornado a principal barreira para que o brasileiro mantenha sua integridade física e mental. O que antes era uma questão de custo ou burocracia deu lugar a um obstáculo mais silencioso: a falta de tempo e o medo de se ausentar.

Um levantamento da plataforma Olá Doutor revela que cerca de 50% dos pacientes apontam a rotina profissional como o maior impeditivo para manter consultas e exames em dia. Fatores como horários inflexíveis e dificuldade de liberação pelas lideranças fazem com que dois em cada cinco entrevistados busquem menos atendimento médico do que o ideal.

O cenário é reforçado por dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que indicam que cerca de 20 milhões de brasileiros trabalham seis dias por semana, com cargas de 44 horas ou mais.

Para Anderson Zilli, CEO do Olá Doutor, o quadro atual é resultado de uma combinação estrutural e cultural. "Ainda predomina uma cultura de priorização do trabalho em relação ao cuidado preventivo. Não é mais apenas o custo que afasta o paciente, mas a falta de tempo e autonomia sobre a própria agenda", afirma Zilli. Ele defende que o cuidado não pode esperar e aposta na agilidade das consultas online como solução para o deslocamento e a rotina exaustiva.

Direitos

Embora a falta de flexibilidade afaste o trabalhador do consultório, existe um amparo legal crucial: desde 2018, profissionais celetistas podem se ausentar por até três dias ao ano para exames preventivos de câncer.

Recentemente, uma nova medida reforçou que as empresas devem informar e incentivar ativamente esse direito. Mariana Lorencinho, líder de Políticas Públicas no Instituto Natura, destaca que esse dever de comunicação é um avanço significativo.

“É um movimento que não apenas informa, mas também convoca para o cuidado, especialmente no que diz respeito à saúde das mamas e à realização regular da mamografia”, ressalta Mariana.

Essa transparência é vital para combater o receio do colaborador de parecer menos comprometido ao cuidar da saúde.

Além da falta de tempo, a experiência dentro do consultório também afasta os brasileiros. O estudo do Olá Doutor mostra que 50% dos pacientes citam a falta de empatia e escuta ativa como motivos para o distanciamento. Na sequência, aparecem a pressa (42,8%) e a sensação de que os sintomas foram minimizados (30%).

Durante o evento FUTR Health, o médico Jairo Bauer reforçou que o profissional deve ir além dos dados. "A consulta é um momento em que o paciente precisa ser ouvido com atenção. É ali que o profissional deve buscar compreender de forma mais ampla o que o paciente está trazendo", pontuou Bauer.

Custo do "Não-Cuidado"

Diante de atendimentos insatisfatórios ou agendas lotadas, 46% dos brasileiros já admitem recorrer à IA e ao Google para tirar dúvidas de saúde. Para as empresas, negligenciar essa saúde gera um impacto econômico direto.

De acordo com o relatório "NR-1: do compliance à alta performance", entre 70% e 90% do impacto econômico dos riscos psicossociais está ligado à perda de produtividade e à rotatividade (turnover), que no Brasil chega a 56%.

Luana Horchuliki, sócia e diretora de Gente e Gestão na Gupy, alerta que substituir um colaborador pode custar até 200% do seu salário anual. "A pergunta não é quanto custa investir em saúde preventiva, mas quanto já estamos deixando na mesa ao manter o modelo atual", provoca a executiva.

Luana Horchuliki: 'Não é descuido do trabalhador: é uma resposta adaptativa a um ambiente que nunca sinalizou claramente que cuidar da saúde é legítimo'. Crédito: Acervo pessoal

Este desafio é ainda maior para as mulheres. Segundo a Pesquisa Panorama da Mulher no Trabalho 2026, 54% das brasileiras estão fora do mercado de trabalho.

Além disso, apenas 3% ocupam cargos de diretoria, o que dificulta a implementação de lideranças mais empáticas e focadas no bem-estar integral.

Em maio, mês do trabalhador, o recado para CEOs e gestores é de mudança estrutural. Millennials e a Geração Z, por exemplo, já não aceitam que o emprego consuma sua saúde e exigem que o trabalho faça sentido.

A atualização da NR-1 formaliza esse movimento, obrigando as empresas a tratarem a segurança psicológica como parte da gestão de riscos.