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Edital Geração co.liga seleciona jovens de todo o Brasil para formação e vivência como criador de conteúdo digital

Oficinas acontecem no Rio de Janeiro e participantes poderão ser escolhidos para experimentação profissional de seis meses

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Jovens selecionados vão aprender sobre criação de conteúdo digital Crédito: Lucas Bulhões/ Divulgação

Estão abertas as inscrições para o edital Geração co.liga, uma iniciativa da co.liga, escola digital de economia criativa, cultura e tecnologia. A chamada pública é voltada a jovens de todo o país que desejam aprender na prática sobre comunicação digital, produção audiovisual e criação de conteúdo para redes sociais. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro.O

Geração co.liga tem como objetivo fortalecer jovens criadores que tenham interesse em contar histórias, mobilizar pessoas e produzir conteúdo que conecte a economia criativa às realidades de seus territórios. Para isso, serão selecionados dez participantes das cinco regiões do país para uma imersão presencial de uma semana na sede da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro.

O curso abordará temas como comunicação digital, gestão de redes sociais e todas as etapas da produção audiovisual — do roteiro à edição. As despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão custeadas pelo projeto.Além dos encontros presenciais, a formação tem também uma fase online, com três oficinas online e dois cursos autoinstrucionais da plataforma co.liga.

Líder de projetos na Fundação Roberto Marinho, André Libonati destaca que o modelo proposto, que integra formação e prática profissional, é implementado há mais de duas décadas pelo Canal Futura com excelentes resultados. “O Geração co.liga surge da união de dois grandes projetos da Fundação Roberto Marinho, a oficina audiovisual Geração Futura e a co.liga. O edital é uma excelente oportunidade para os participantes aprimorarem suas habilidades na área de mídias digitais.

São 10 vagas, duas por região. Nessa edição, temos uma grande novidade: alguns desses jovens serão contratados para produzir conteúdo, em seus territórios”, explica. Com a conclusão da formação, os jovens poderão concorrer a cinco vagas para Produtor(a) de Conteúdo da co.liga no TikTok. A vivência profissional terá duração de seis meses e o pagamento mensal de bolsa-auxílio, além do acompanhamento técnico da equipe de Comunicação da Fundação Roberto Marinho.

Os cinco selecionados também participarão das reuniões de pauta da co.liga.Segundo André Libonati, a experiência também faz parte do processo formativo, possibilitando uma atuação profissional concreta. Cada participante será responsável pelo desenvolvimento de dois vídeos curtos por mês, utilizando o celular como principal ferramenta de criação. “Estamos entusiasmados em receber jovens de todo o Brasil no Geração co.liga. Nosso objetivo é conectar diferentes formas de criar e comunicar a partir de conteúdos autorais feitos pelos próprios estudantes. É uma iniciativa que impulsiona a criatividade e a linguagem digital dessa geração em uma jornada completa, que aproxima, forma e constrói de forma colaborativa”, destaca o supervisor de comunicação da Fundação Roberto Marinho, Felipe Conrado.

Para se candidatar, é necessário se inscrever na co.liga, preencher o formulário do edital e enviar um vídeo de apresentação. O edital completo com todas as etapas e critérios de seleção está disponível no site da co.liga.

Cronograma do edital

Período de inscrições: de 24 de agosto a 4 de setembro;

Divulgação dos selecionados: até 22 de setembro;

Formação online: entre outubro e dezembro;

Oficinas no Rio de Janeiro: de 25 de janeiro a 2 de fevereiro de 2027;

Período de contratação dos bolsistas: de abril a setembro de 2027.

Sobre a co.liga